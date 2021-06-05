Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру

Москва, 5 июня. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, злоупотребляет алкогольными напитками после заселения в квартиру покойной жены.

Фирсов прожил в браке с исполнительницей хита «Ягода-малина» менее двух месяцев, после чего стал вдовцом. Легкоступова умерла 14 августа 2020 года из-за последствий черепно-мозговой травмы, причем родные певицы подозревали, что яхтсмен может быть причастен к ее смерти.

Около двух месяцев назад Фирсов переехал в квартиру покойной супруги и сменил замки, при этом ему принадлежит лишь доля недвижимости. По словам соседей, вдовец Легкоступовой спивается. Кроме того, одна из соседок сообщила, что с яхтсменом якобы живет его старший сын Даниил.

«Я действительно помогаю сейчас отцу выйти из запоя. Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины Легкоступовой. Но нет, я там не живу», — рассказал Фирсов-младший kp.ru.

До смерти певицы в этой квартире жил ее младший сын Матвей, который теперь вынужден снимать жилье. Узнав об этом, вдовец Легкоступовой заявил, что не против жить вместе с сыном исполнительницы в ее квартире.

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль говорила, что общается с матерью во снах. По словам женщины, именно во сне певица призвала ее исполнить песню «Только ты».