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новостей
15:47
Происшествия
Количество пострадавших в Туве достигло восьми человек
15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
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Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
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Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру

Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
instagram.com  /  @legkostupovavalentina

Москва, 5 июня. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, злоупотребляет алкогольными напитками после заселения в квартиру покойной жены.

Фирсов прожил в браке с исполнительницей хита «Ягода-малина» менее двух месяцев, после чего стал вдовцом. Легкоступова умерла 14 августа 2020 года из-за последствий черепно-мозговой травмы, причем родные певицы подозревали, что яхтсмен может быть причастен к ее смерти.

Около двух месяцев назад Фирсов переехал в квартиру покойной супруги и сменил замки, при этом ему принадлежит лишь доля недвижимости. По словам соседей, вдовец Легкоступовой спивается. Кроме того, одна из соседок сообщила, что с яхтсменом якобы живет его старший сын Даниил.

«Я действительно помогаю сейчас отцу выйти из запоя. Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины Легкоступовой. Но нет, я там не живу», — рассказал Фирсов-младший kp.ru.

До смерти певицы в этой квартире жил ее младший сын Матвей, который теперь вынужден снимать жилье. Узнав об этом, вдовец Легкоступовой заявил, что не против жить вместе с сыном исполнительницы в ее квартире.

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль говорила, что общается с матерью во снах. По словам женщины, именно во сне певица призвала ее исполнить песню «Только ты».

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
звезды легкоступова фирсов
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