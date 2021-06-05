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Происшествия
Количество пострадавших в Туве достигло восьми человек
15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
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15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
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Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
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Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19

Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 5 июня. Радиоведущая Алла Довлатова рассказала о проблеме, с которой столкнулась после того, как переболела COVID-19. Знаменитость опубликовала видео с приема у трихолога.

Звезда переболела коронавирусом осенью 2020-го и по сей день борется с выпадением волос. Изменение кожи головы, замедление роста и другие осложнения, ведущая начала замечать после выздоровления. На своей странице в социальной сети Instagram она пожаловалась фанатам на проблему и рассказала о процедурах, к которым прибегает для изменения ситуации.

«Все говорят, что после COVID-19 сильно выпадают волосы… Это факт! Я проверила это на себе. Я почувствовала неадекватное выпадение волос через пару недель, после того, как переболела COVID-19. Выпадали волосы всю зиму, и в марте этот процесс продолжился», — ужаснулась она.

По словам Довлатовой, после трех недель процедур: плазмолифтинга и лазера, у нее вырос небольшой пушок. Она перестала замечать выпадение волос сразу после первой процедуры. Поклонники также поделилась с кумиром, что переживали подобные проблемы и применяли народные способы лечение.

«Я столкнулась с такой проблемой. Три месяца сильно выпадали после COVID-19. Делала и делаю до сих пор луковую маску с яичным желтком»; «>< Принимала витамины и раз в неделю втирала репейное масло», — писали юзеры в Сети, передает «Пятый канал«.

Ранее ФАН сообщил о лучшей краске для волос в 2021 году. Среди лучших безаммиачных средств названы L'Oreal Paris Casting Creme Gloss, ESTEL Celebrity, Kapous Professional Hyaluronic Acid, Syoss Oleo Intense, GARNIER Color Sensation, Matrix Socolor Beauty и Redken Chromatics.

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довлатова волосы выпадение
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