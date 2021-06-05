Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19

Москва, 5 июня. Радиоведущая Алла Довлатова рассказала о проблеме, с которой столкнулась после того, как переболела COVID-19. Знаменитость опубликовала видео с приема у трихолога.

Звезда переболела коронавирусом осенью 2020-го и по сей день борется с выпадением волос. Изменение кожи головы, замедление роста и другие осложнения, ведущая начала замечать после выздоровления. На своей странице в социальной сети Instagram она пожаловалась фанатам на проблему и рассказала о процедурах, к которым прибегает для изменения ситуации.

«Все говорят, что после COVID-19 сильно выпадают волосы… Это факт! Я проверила это на себе. Я почувствовала неадекватное выпадение волос через пару недель, после того, как переболела COVID-19. Выпадали волосы всю зиму, и в марте этот процесс продолжился», — ужаснулась она.

По словам Довлатовой, после трех недель процедур: плазмолифтинга и лазера, у нее вырос небольшой пушок. Она перестала замечать выпадение волос сразу после первой процедуры. Поклонники также поделилась с кумиром, что переживали подобные проблемы и применяли народные способы лечение.

«Я столкнулась с такой проблемой. Три месяца сильно выпадали после COVID-19. Делала и делаю до сих пор луковую маску с яичным желтком»; «>< Принимала витамины и раз в неделю втирала репейное масло», — писали юзеры в Сети, передает «Пятый канал«.

Ранее ФАН сообщил о лучшей краске для волос в 2021 году. Среди лучших безаммиачных средств названы L'Oreal Paris Casting Creme Gloss, ESTEL Celebrity, Kapous Professional Hyaluronic Acid, Syoss Oleo Intense, GARNIER Color Sensation, Matrix Socolor Beauty и Redken Chromatics.