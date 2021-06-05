Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом

Волгоград, 5 июня. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, который напал на мужчину в центре города. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Вечером в центре Волгограда произошла ссора между двумя мужчинами. Злоумышленник вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Второй участник оказался не робкого десятка и смог выбить оружие из рук. Тогда стрелок вытащил нож и ударил им пострадавшего, после чего сбежал.

Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Возле кафе в Москве произошел конфликт с участием трех мужчин. Один из них открыл огонь по оппонентам, сообщал ФАН.