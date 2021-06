Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»

Каракас, 5 июня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал США за то, что они не включили Боливарианскую Республику в международную благотворительную программу по раздаче вакцины от COVID-19. Он отметил, что страна подвергается «ужасающим преследованиям», чтобы лекарства не поступали. Об этом сообщило издание Diario La Verdad.

Мадуро обратился к американскому дипломату Джеймсу Стори, который объяснил отсутствие Венесуэлы в списке по раздаче вакцины «непрозрачностью доставки населению» и сказал, что Америка демонстрирует свою «ненависть». По его мнению, США делает все, чтобы лекарства не поступали в страну.

Мадуро заверил, что несмотря на подобные действия со стороны США, Венесуэла выполнит свои планы по вакцинации.

В четверг, 3 июня, президент США Джо Байден пообещал пожертвовать 25 млн доз вакцины от COVID-19.

Около 6 млн будут отправлены в Латинскую Америку. Страны, которые получат лекарство: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаити и Доминиканская Республика.

Примерно 7 млн доз вакцин отправят в Азию, еще 5 млн в Африку, оставшиеся 6 млн — в Канаду, Мексику, Индию и Южную Корею.

В конце апреля американские СМИ сообщили, что в США наблюдается переизбыток вакцин. Более 50% взрослого населения страны уже получили свою дозу лекарства. Производство и поставки вакцин идут настолько интенсивно, что некоторые штаты отказываются от партий, направляемых федеральным правительством.

The White House plan to donate excess doses to COVAX is a welcome step. The world is in urgent need of vaccines and the #G7 must do more for a coordinated, global response to extinguish this pandemic.



