Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 15:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Происшествия
Количество пострадавших в Туве достигло восьми человек
15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
Все новости
05 июня 15:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Происшествия
Количество пострадавших в Туве достигло восьми человек
15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
Все новости

Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»

Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
vicepresidencia.gob.ve  /  Пресс-служба вице-президента Венесуэлы

Каракас, 5 июня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал США за то, что они не включили Боливарианскую Республику в международную благотворительную программу по раздаче вакцины от COVID-19. Он отметил, что страна подвергается «ужасающим преследованиям», чтобы лекарства не поступали. Об этом сообщило издание Diario La Verdad.

Мадуро обратился к американскому дипломату Джеймсу Стори, который объяснил отсутствие Венесуэлы в списке по раздаче вакцины «непрозрачностью доставки населению» и сказал, что Америка демонстрирует свою «ненависть». По его мнению, США делает все, чтобы лекарства не поступали в страну.

«Джеймс, вы жалкие. Правительство Байдена жертвует вакцины миру, но Венесуэлы нет в списке. Вы показываете свою ненависть и презрение. Но мы мятежники, мы боливарианцы и мы будем такими», — заявил президент.

Мадуро заверил, что несмотря на подобные действия со стороны США, Венесуэла выполнит свои планы по вакцинации.

«Мы добьемся этого с божьей милостью и дисциплинированной работой. Мы добьемся этого, чтобы в октябре вернуться к очным занятиям, открыть школы и лицеи», — заключил он.

Раздача лекарства

В четверг, 3 июня, президент США Джо Байден пообещал пожертвовать 25 млн доз вакцины от COVID-19.

Около 6 млн будут отправлены в Латинскую Америку. Страны, которые получат лекарство: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаити и Доминиканская Республика.

Примерно 7 млн доз вакцин отправят в Азию, еще 5 млн в Африку, оставшиеся 6 млн — в Канаду, Мексику, Индию и Южную Корею.

Переизбыток вакцины

В конце апреля американские СМИ сообщили, что в США наблюдается переизбыток вакцин. Более 50% взрослого населения страны уже получили свою дозу лекарства. Производство и поставки вакцин идут настолько интенсивно, что некоторые штаты отказываются от партий, направляемых федеральным правительством.

К примеру, Луизиана прекратила прием в связи с избыточным количеством вакцин на складах. Три четверти округов штата Канзас также отказывались от поставок лекарства. Такая же ситуация в Миссисипи, там власти попросили уменьшить партии препаратов, чтобы дозы не пропадали зря.

Переизбыток вакцин отчасти связан с нежеланием населения вакцинироваться. Многие американцы отказываются от такой возможности, так как они уже болели COVID-19 и имеют антитела.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
сша мадуро венесуэла вакцина
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 102953 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 69905 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59349 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55675 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 54706 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru