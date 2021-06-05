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Количество пострадавших в Туве достигло восьми человек
15:46
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Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
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Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
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Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве

  /   Обновлено: 05 июня 2021 15:40
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
10.mchs.gov.ru

Кызыл, 5 июня. Десятки человек пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве.

Грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся, в результате чего пострадали более 20 человек, из них пятеро — дети. Медики госпитализировали семь пострадавших, включая двоих детей. Обстоятельства инцидента уточняются.

По предварительным данным, автомобиль Audi не уступил дорогу машине Mitsubishi, когда выезжал с второстепенной дороги. Произошло столкновение. От удара последнюю отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с эвакуатором.

Автомобиль с машинистами московского метро перевернулся на пересечении Новорязанского шоссе и улицы Генерала Кузнецова, сообщал ФАН. Пострадали люди.

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дети дтп авария
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