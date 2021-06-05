Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве

Кызыл, 5 июня. Десятки человек пострадали при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве.

Грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся, в результате чего пострадали более 20 человек, из них пятеро — дети. Медики госпитализировали семь пострадавших, включая двоих детей. Обстоятельства инцидента уточняются.

По предварительным данным, автомобиль Audi не уступил дорогу машине Mitsubishi, когда выезжал с второстепенной дороги. Произошло столкновение. От удара последнюю отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с эвакуатором.

Автомобиль с машинистами московского метро перевернулся на пересечении Новорязанского шоссе и улицы Генерала Кузнецова, сообщал ФАН. Пострадали люди.