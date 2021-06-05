Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар

Кызыл, 5 июня. Сильный вечер повредил машины и кровлю жилых строений. Экстренные службы готовы в любой момент выехать на помощь местным жителям.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг попросил людей по возможности оставаться дома и не выпускать на улицу детей без присмотра во время действия стихии. Однако пока сведений о погибших или пострадавших людях не поступало, передает сайт 360tv.ru. Сотрудники республиканского управления МЧС проводят оценку ущерба от урагана, который также оборвал электролинии.

Жители кузбасского города Ленинск-Кузнецкий ранее показали в социальных сетях фотографии града, обрушившегося на населенный пункт, сообщала газета А42.RU. Один из пользователей рассказал, что у него треснуло окно.