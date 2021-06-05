Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года

Москва, 5 июня. Американская компания представила Buick Enclave еще в январе. Но официальная премьера обновленной модели состоялась только сейчас.

Стоимость нового кроссовера пока не объявлена. При этом известно, что на автомобильном рынке США усовершенствованный Buick Enclave появится осенью текущего года.

Улучшенный Buick приводится в движение стандартным 310-сильным двигателем V6 с дополнительным полным приводом. Топовая версия Avenir включает в себя адаптивную подвеску и эксклюзивные фрагменты дизайна машины. Топ-модификация Buick Enclave Avenir имеет другую решетку радиатора, 20-дюймовые колесные диски и хромированный декор.

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