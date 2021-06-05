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Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
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Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года

Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
buick.com  /  Buick

Москва, 5 июня. Американская компания представила Buick Enclave еще в январе. Но официальная премьера обновленной модели состоялась только сейчас.

Стоимость нового кроссовера пока не объявлена. При этом известно, что на автомобильном рынке США усовершенствованный Buick Enclave появится осенью текущего года.

Улучшенный Buick приводится в движение стандартным 310-сильным двигателем V6 с дополнительным полным приводом. Топовая версия Avenir включает в себя адаптивную подвеску и эксклюзивные фрагменты дизайна машины. Топ-модификация Buick Enclave Avenir имеет другую решетку радиатора, 20-дюймовые колесные диски и хромированный декор.

Автомобилистам назвали пять простых приемов, которые помогут сэкономить топливо при езде. Прежде всего, следует своевременно менять топливный и воздушный фильтры машины, рекомендуют автоэксперты.

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