Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась подозрениями об ориентации экс-бойфренда певицы Ольги Бузовой, рэпера и блогера Давы.

Светская львица стала ведущей премии Муз-ТВ, которая прошла 4 июня и собрала весь цвет отечественного шоу-бизнеса. На церемонии появился и Дава, причем он приехал не один, а в компании короля эстрады Филиппа Киркорова. Артистов сопровождала массовка, состоящая из раздетых мужчин, продемонстрировавших публике мускулы.

Собчак не упустила возможность попозировать с сопровождением Давы и Киркорова на красной ковровой дорожке. Она опубликовала эти кадры в Instagram Stories. Ведущая даже усомнилась в традиционной ориентации бывшего возлюбленного Бузовой.

«Дава теперь приезжает вот с такой массовкой. Каминг-аут практически», — написала журналистка.

Ольга Бузова тоже посетила премию Муз-ТВ, постаравшись удивить публику своим появлением. Певицу, одетую в блестящее платье, вывезли на ковровую дорожку в золотой клетке. Поклонники назвали такое появление исполнительницы «цирковым номером».