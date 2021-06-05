Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной

Москва, 5 июня. Автолюбителям рекомендуют обойти стороной модели на «вторичке», возраст которых не превышает года.

Множество сайтов пестрит объявлениями, где владельцы продают по причине срочности, либо каких-либо бытовых факторов автомобили, которым не исполнился даже год. Очевидно, что иногда это действительно настоящие причины продажи, но часто потенциальных покупателей пытаются ввести в заблуждение.

Специалисты Car.ru считают, что одной из наиболее популярных «настоящих» причин для продажи является авария большого масштаба, так как минимальные повреждения вряд ли побудят владельцев к реализации машины. Естественно, что граждане, как правило, отказываются от покупки таких авто, если знают про аварию, даже если модель впоследствии восстанавливалась в дилерском центре — люди боятся за безопасность.

Россиянам рекомендуют пользоваться проверкой VIN-номеров, уделять особое внимание осмотру машины перед покупкой и обращаться к профессионалам, которые смогут точно сказать, изменялась ли конструкция автомобиля.

Другим известным стимулом к продаже транспортного средства является его степень «убитости». Так, автомобили, работающие в доставке или такси изнашивают свой ресурс гораздо быстрее, чем машины при стандартных условиях использования, поэтому годовалое такси может быть гораздо «старше» своего номинального возраста.

Также эксперты говорят о должниках, которая стараются немного заработать на продаже машины, потому что остальное имущество арестовано. Одним из наиболее редких оснований для продажи является заводской брак.

Мошенники действуют не только на автомобильном рынке, но и на дорогах. Многие из них используют особые лазейки в законодательстве, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД.