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15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
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Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной

Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 июня. Автолюбителям рекомендуют обойти стороной модели на «вторичке», возраст которых не превышает года.

Множество сайтов пестрит объявлениями, где владельцы продают по причине срочности, либо каких-либо бытовых факторов автомобили, которым не исполнился даже год. Очевидно, что иногда это действительно настоящие причины продажи, но часто потенциальных покупателей пытаются ввести в заблуждение.

Специалисты Car.ru считают, что одной из наиболее популярных «настоящих» причин для продажи является авария большого масштаба, так как минимальные повреждения вряд ли побудят владельцев к реализации машины. Естественно, что граждане, как правило, отказываются от покупки таких авто, если знают про аварию, даже если модель впоследствии восстанавливалась в дилерском центре — люди боятся за безопасность.

Россиянам рекомендуют пользоваться проверкой VIN-номеров, уделять особое внимание осмотру машины перед покупкой и обращаться к профессионалам, которые смогут точно сказать, изменялась ли конструкция автомобиля.

Другим известным стимулом к продаже транспортного средства является его степень «убитости». Так, автомобили, работающие в доставке или такси изнашивают свой ресурс гораздо быстрее, чем машины при стандартных условиях использования, поэтому годовалое такси может быть гораздо «старше» своего номинального возраста.

Также эксперты говорят о должниках, которая стараются немного заработать на продаже машины, потому что остальное имущество арестовано. Одним из наиболее редких оснований для продажи является заводской брак.

Мошенники действуют не только на автомобильном рынке, но и на дорогах. Многие из них используют особые лазейки в законодательстве, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД.

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Все новости / Экономика / Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
дтп авария вторичный рынок подержанный автомобиль битая машина
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