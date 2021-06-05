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15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
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Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика

Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
instagram.com  /  @galichida

Москва, 5 июня. Популярный блогер Ида Галич после развода похоже решила удариться по все тяжкие. На красной дорожке премии Муз-ТВ она без стеснения прошлась в полупрозрачном наряде без лифчика.

Почти все звезды шоу-бизнеса в пятницу, 4 июня, собрались на церемонии награждения премии Муз-ТВ. Не могла пропустить это мероприятие и блогер Ида Галич. Для одного из главных событий в мире российской музыки она выбрала образ в белом цвете.

На звезде были брюки прямого кроя, оригинальная накидка и полупрозрачная блузка, которую она надела прямо на голое тело. Блогер уверенно продефилировала по красной дорожке, несмотря на то, что через тонкую ткань были видны ее соски.

Галич может позволить себе такой смелый образ, ведь ей удалось себя привести в прекрасную форму после рождения ребенка. По словам блогера, сразу после родов она не могла смотреть на себя в зеркало. Ей казалось, что она превратилась в «бегемота». Однако позже блогер посмотрела на ситуацию с другой точки зрения. В этом звезде помогли друзья, которые постоянно напоминали, что она в прямом смысле сотворила чудо — подарила новую жизнь, поэтому телу понадобится время для восстановления.

Кроме того, сейчас Ида Галич свободная женщина. Недавно звезда официально развелась с отцом своего ребенка Аланом Басиевым. Она не стала раскрывать причину разрыва, желая уберечь наследника от слухов и разных пересудов. Недавно Галич заявила, что скорее всего больше никогда не выйдет замуж.

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Все новости / Шоу-бизнес / Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
галич премия блогер МУЗ-ТВ
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