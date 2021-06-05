Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика

Москва, 5 июня. Популярный блогер Ида Галич после развода похоже решила удариться по все тяжкие. На красной дорожке премии Муз-ТВ она без стеснения прошлась в полупрозрачном наряде без лифчика.

Почти все звезды шоу-бизнеса в пятницу, 4 июня, собрались на церемонии награждения премии Муз-ТВ. Не могла пропустить это мероприятие и блогер Ида Галич. Для одного из главных событий в мире российской музыки она выбрала образ в белом цвете.

На звезде были брюки прямого кроя, оригинальная накидка и полупрозрачная блузка, которую она надела прямо на голое тело. Блогер уверенно продефилировала по красной дорожке, несмотря на то, что через тонкую ткань были видны ее соски.

Галич может позволить себе такой смелый образ, ведь ей удалось себя привести в прекрасную форму после рождения ребенка. По словам блогера, сразу после родов она не могла смотреть на себя в зеркало. Ей казалось, что она превратилась в «бегемота». Однако позже блогер посмотрела на ситуацию с другой точки зрения. В этом звезде помогли друзья, которые постоянно напоминали, что она в прямом смысле сотворила чудо — подарила новую жизнь, поэтому телу понадобится время для восстановления.

Кроме того, сейчас Ида Галич свободная женщина. Недавно звезда официально развелась с отцом своего ребенка Аланом Басиевым. Она не стала раскрывать причину разрыва, желая уберечь наследника от слухов и разных пересудов. Недавно Галич заявила, что скорее всего больше никогда не выйдет замуж.