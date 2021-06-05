Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Рэпер Тимати и телеведущая Ксения Собчак публично помирились после конфликта. Знаменитости наладили отношения во время премии Муз-ТВ.

Ссора звезд была связана с признанием экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, который рассказал о пережитом в детстве насилии. Собчак посмеялась над этими откровениями, из-за чего Тимати назвал ее «животным, которое глумится над чужим горем». На премии Муз-ТВ светская львица, ставшая ведущей церемонии, предложила основателю лейбла Black Star забыть о былой вражде.

«Мы посмотрим друг на друга и договоримся дружить, обниматься и ходить друг к другу в гости», — обратилась к рэперу журналистка.

Тимати согласился с «блондинкой в шоколаде», и они пожали друг другу руки. Однако Собчак тут же чуть не спровоцировала новый конфликт, задав музыканту вопрос о его бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.

«Мы помирились и зарыли топор войны, но ты, где-то его зарыв, опять хочешь его разрыть», — сказал рэпер, попросив не переходить в поле личного.

Ксения Собчак пообщалась на премии Муз-ТВ и с другим рэпером — скандально известным Моргенштерном. Он публично унизил ведущую, отказавшись разговаривать с ней.