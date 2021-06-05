Вдовец Легкоступовой непротив, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире

Москва, 5 июня. Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что пустит в квартиру сына своей покойной супруги Валентины Легкоступовой – Матвея. Молодой человек съехал с этой жилплощади из-за конфликтов с вдовцом.

После смерти певицы Валентины Легкоступовой ее сын Матвей рассказал о напряженных отношениях с супругом матери. По его словам, Юрий Фирсов часто выпивал и выгонял его из дома. Яхтсмен даже в очередном припадке выломал дверь в комнату Матвея и вышвырнул на лестничную клетку его вещи. Один раз во время пьянки Фирсов даже накинулся на сына Легкоступовой с ножом.

Матвею пришлось съехать из квартиры матери. Сейчас жилплощадь занимает вдовец певицы. Два месяца назад Фирсов сменил замки в двухкомнатной квартире Легкоступовой, несмотря на то, что по закону ему принадлежит лишь четверть. Вместе с яхтсменов в квартире проживает его сын Даниил от предыдущего брака. От журналистов Фирсов узнал, что Матвею приходится скитаться по съемным углам. Он заявил, что готов принять наследника певицы обратно.

«Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против», — сказал вдовец Легкоступовой «Комсомольской правде».

Однако Матвей не собирается возвращаться квартиру матери и жить с Фирсовым. Вместе со своей сестрой Анэттой Бриль они изучают биографию вдовца, чтобы найти доказательства его причастности к смерти Легкоступовой. С семьей певицы связалась женщина по имени Светлана, которая рассказала, что лично знала предыдущую «жертву» яхтсмена.