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15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
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Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
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Вдовец Легкоступовой непротив, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире

  /   Обновлено: 05 июня 2021 15:05
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой непротив, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
instagram.com  /  @legkostupovavalentina

Москва, 5 июня. Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что пустит в квартиру сына своей покойной супруги Валентины Легкоступовой – Матвея. Молодой человек съехал с этой жилплощади из-за конфликтов с вдовцом.

После смерти певицы Валентины Легкоступовой ее сын Матвей рассказал о напряженных отношениях с супругом матери. По его словам, Юрий Фирсов часто выпивал и выгонял его из дома. Яхтсмен даже в очередном припадке выломал дверь в комнату Матвея и вышвырнул на лестничную клетку его вещи. Один раз во время пьянки Фирсов даже накинулся на сына Легкоступовой с ножом.

Матвею пришлось съехать из квартиры матери. Сейчас жилплощадь занимает вдовец певицы. Два месяца назад Фирсов сменил замки в двухкомнатной квартире Легкоступовой, несмотря на то, что по закону ему принадлежит лишь четверть. Вместе с яхтсменов в квартире проживает его сын Даниил от предыдущего брака. От журналистов Фирсов узнал, что Матвею приходится скитаться по съемным углам. Он заявил, что готов принять наследника певицы обратно.

«Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против», — сказал вдовец Легкоступовой «Комсомольской правде».

Однако Матвей не собирается возвращаться квартиру матери и жить с Фирсовым. Вместе со своей сестрой Анэттой Бриль они изучают биографию вдовца, чтобы найти доказательства его причастности к смерти Легкоступовой. С семьей певицы связалась женщина по имени Светлана, которая рассказала, что лично знала предыдущую «жертву» яхтсмена.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдовец Легкоступовой непротив, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
семья певица легкоступова фирсов
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