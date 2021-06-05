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05 июня 17:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
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В ходе ПМЭФ-2021 Ростуризм подписал соглашения на сумму 150 млрд рублей

Экономика
В ходе ПМЭФ-2021 Ростуризм подписал соглашения на сумму 150 млрд рублей
russiatourism.ru  /  Федеральное агентство по туризму

На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм подписал инвестиционные соглашения на сумму 150 миллиардов рублей. Средства пойдут на поддержку инвесторов в строительстве новых современных отелей в рамках льготного кредитования. Об этом ФАН заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Впечатления от форума самые позитивные. Конечно, хотелось успеть еще больше, но у нас было два дня работы нон-стоп, за это время подписано очень много договоров. Из ключевого — у нас подписаны очень важные инвестиционные соглашения на 150 миллиардов рублей между инвесторами и регионами, также мы заключили соглашения с тремя крупнейшими банками, вместе с которыми мы будем поддерживать инвесторов в строительстве новых современных отелей в рамках льготного кредитования», — заявила Догузова.

Собеседница агентства добавила, что благодаря продуктивной работе команды из представителей отрасли туризма на ПМЭФ-2021 сфера гостеприимства получила колоссальную поддержку, в том числе и для развития в регионах.

«Мы очень соскучились по питерскому форуму и рады, что в этом году он прошел в очном формате. Проведение этого мероприятия для меня вдвойне приятно и позитивно, потому что это серьезная, большая поддержка индустрии гостеприимства и отрасли туризма», — отметила глава Ростуризма.

Также Зарина Догузова напомнила о российском туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет в Москве с 11 по 13 июня. Это мероприятие, посвященное современной индустрии гостеприимства, где обсуждают идеи развития отрасли, представляют интересные туристические маршруты и необычные курорты в регионах России и за рубежом.

«Ростуризм является одним из организаторов туристического форума «Путешествуй!», в ходе которого мы будем обсуждать направления туризма, куда отправиться путешествовать летом, обсудим запуск новых мер поддержки, обмен опытом. Основная повестка — это инвестиции, доступность, направления отдыха. Туризм нас всех объединил, у нас много целей, много планов», — поделилась глава ведомства.

В 2021 году Ростуризм продлил акцию с кешбэком покупку туров и путевок по России. В рамках этой программы можно вернуть до 20% от стоимости отдыха в пределах страны.

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Все новости / Экономика / В ходе ПМЭФ-2021 Ростуризм подписал соглашения на сумму 150 млрд рублей
ростуризм отдых путешествия зарина догузова
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