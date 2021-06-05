В ходе ПМЭФ-2021 Ростуризм подписал соглашения на сумму 150 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм подписал инвестиционные соглашения на сумму 150 миллиардов рублей. Средства пойдут на поддержку инвесторов в строительстве новых современных отелей в рамках льготного кредитования. Об этом ФАН заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Впечатления от форума самые позитивные. Конечно, хотелось успеть еще больше, но у нас было два дня работы нон-стоп, за это время подписано очень много договоров. Из ключевого — у нас подписаны очень важные инвестиционные соглашения на 150 миллиардов рублей между инвесторами и регионами, также мы заключили соглашения с тремя крупнейшими банками, вместе с которыми мы будем поддерживать инвесторов в строительстве новых современных отелей в рамках льготного кредитования», — заявила Догузова.

Собеседница агентства добавила, что благодаря продуктивной работе команды из представителей отрасли туризма на ПМЭФ-2021 сфера гостеприимства получила колоссальную поддержку, в том числе и для развития в регионах.

«Мы очень соскучились по питерскому форуму и рады, что в этом году он прошел в очном формате. Проведение этого мероприятия для меня вдвойне приятно и позитивно, потому что это серьезная, большая поддержка индустрии гостеприимства и отрасли туризма», — отметила глава Ростуризма.

Также Зарина Догузова напомнила о российском туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет в Москве с 11 по 13 июня. Это мероприятие, посвященное современной индустрии гостеприимства, где обсуждают идеи развития отрасли, представляют интересные туристические маршруты и необычные курорты в регионах России и за рубежом.

«Ростуризм является одним из организаторов туристического форума «Путешествуй!», в ходе которого мы будем обсуждать направления туризма, куда отправиться путешествовать летом, обсудим запуск новых мер поддержки, обмен опытом. Основная повестка — это инвестиции, доступность, направления отдыха. Туризм нас всех объединил, у нас много целей, много планов», — поделилась глава ведомства.

В 2021 году Ростуризм продлил акцию с кешбэком покупку туров и путевок по России. В рамках этой программы можно вернуть до 20% от стоимости отдыха в пределах страны.