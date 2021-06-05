Названы критерии выбора качественного пломбира

Москва, 5 июня. Как определить хороший пломбир, на старте летнего сезона рассказали в государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Лучше всего делать выбор в пользу пломбира, произведенного по ГОСТу. Узнать такой поможет соответствующая маркировка на упаковке. Кроме того, стоит обратить внимание на жирность продукта, советуют эксперты.

«Пломбир — мороженое, полученное взбиванием и замораживанием пастеризованной смеси коровьего молока, сливок, сахара, стабилизатора и наполнителей, в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 12%», — пояснили в пресс-службе госинспекции.

Другими важными критериями выбора являются состав продукта и срок годности, пишет РИАМО. Рекомендуемый период хранения мороженого по ГОСТу при температуре не выше −18 градусов должен составлять максимум шесть месяцев с даты изготовления.

Если в состав мороженого входит заменитель молочного жира, называться «пломбиром» оно не может, подчеркивают специалисты. Вкус пломбира должен быть сливочным, консистенция достаточно взбитой и однородной.

Пломбир в вафельном стаканчике оказался самым популярным мороженым у россиян в 2020 году. Менее высоким спросом пользовались эскимо и рожок, занявшие вторую и третью позиции соответственно.