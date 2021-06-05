Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году

Лос-Анджелес, 5 июня. Американская студия Paramount определилась с датой премьеры новой части фильма «Тихое место». Фантастический триллер выйдет в марте 2023 года.

Авторы планируют сделать не прямое продолжение дилогии о семье Эббот, а спин-офф, действие которого развернется в том же мире. В основу третьей части «Тихого места» ляжет идея режиссера Джона Красински. В спин-оффе он ограничится функциями продюсера, а свое кресло уступит Джеффу Николсу.

За премьерные выходные «Тихое место — 2» собрало порядка 58 млн долларов. Эксперты кинорынка считают, что это отличный старт, учитывая пандемию короновируса. Главные роли в картине сыграли Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Джон Красински.

Ранее стало известно, что фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли получит продолжение. Студия Disney уже приступила к разработке сценария второй части картины.