Дава пожаловался на травлю после премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой, рэпер и блогер Давид Манукян, прославившийся под псевдонимом Дава, признался, что некто строил ему козни в течение года.

Дава стал гостем премии Муз-ТВ и поделился с поклонниками неожиданными признаниями в Instagram Stories после церемонии. По мнению рэпера, на музыкальном мероприятии он в очередной раз подтвердил свой успех и поставил хейтеров на место. При этом блогер пожаловался на травлю, с которой ему приходилось бороться практически год.

«В прошлом году на премии была одна команда «неудачников», которые пытались меня снять с нее. Но у них это не получилось сделать. А в этом году подвинули их», — написал бывший избранник Бузовой.

По словам Манукяна, недоброжелатели пытались убрать его со всех мероприятий в течение года. Деталями Дава не поделился, пообещав, что однажды правда вскроется, и его поклонники будут в шоке от этой информации.

Рэпер прибыл на премию Муз-ТВ в компании короля эстрады Филиппа Киркорова, а также в сопровождении полуголых мужчин. Именитый певец и Дава примерили на себя образы невесты и жениха.