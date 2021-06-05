Названа дата проведения следующего ПМЭФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Международный экономический форум в Петербурге пройдет летом следующего года.

Международный экономический форум в Северной столице будет проходить в следующем году в начале июня. Об этом пишет ТАСС.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков рассказал о планах по мероприятию в 2022 году после завершения форума.

Ответственный секретарь оргкомитета форума также отметил, что проведение ПМЭФ-2022 станет юбилейным, так как через год будет праздноваться 25-летие данного мероприятия.