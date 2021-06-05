Уральская прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель теплохода

Екатеринбург, 5 июня. Теплоход без пассажиров сел на мель на Ямале. Посадка судна произошла 4 июня на реке Пур.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе 208 километра реки Пур, когда теплоход следовал из поселка Уренгой в поселок Тазовский. В момент происшествия на нем были шесть членов экипажа. Отмечается, что судно повреждений не получило, ущерба окружающей среде также нет.

В настоящее время судовой состав с мели сняли. Транспортная прокуратура занимается проверкой соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Ранее в Югре на мель сел теплоход «Метеор», который плыл по реке Обь. На его борту находятся 60 человек, сообщало URA.RU.