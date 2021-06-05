Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани

Краснодар, 5 июня. Новороссийская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту смертельного ДТП. В районе села Витязево столкнулись поезд и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Авария произошла на регулируемом переезде. От мощного удара японский внедорожник превратился в груду металлолома. В салоне иномарки находились три человека, двое из которых погибли. Выживший был госпитализирован.

Надзорный орган намерен выяснить уровень соблюдения должностными лицами безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.