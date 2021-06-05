Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 4 июня 2021 года.

Похищение главы филиала Красного Полумесяца в Адждабии

Члены вооруженной группировки похитили активиста в городе Адждабия. Жертвой боевиков стал Мансур Аты — глава местного отделения Красного Полумесяца и председатель комиссии гражданского общества в городе. Он известен также тем, что являлся продюсером третьей части сериала «Берег свободы».

اختطاف الناشط المدني منصور عاطي في اجدابيا https://t.co/qxp1eXat9a#ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) June 4, 2021

Адждабийский филиал ливийского Общества Красного Полумесяца осудил акт похищения Мансура Аты, призвав службы безопасности города расследовать данное происшествие и вернуть активиста его семье и родственникам живым и невредимым.

#جمعية_الهلال_الأحمر الليبي فرع #أجدابيا تعلن استنكارها وإدانتها لواقعة اختفاء مديرها منصور محمود عاطي وقطع الاتصال به، مطالبة كافة الأجهزة الأمنية بالتحقيق وكشف ملابسات الحادث وسرعة الإفراج عنه وإعادته لأهله وذويه في أقرب وقت. #الساعة24 pic.twitter.com/qLnNjNrEWv — الساعة 24 (@alsaaa24) June 4, 2021

Пуля попала в блюдо с едой во время обеда семьи во дворе одного из жилых домов в Сирте. Пострадавших нет.

Политика

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил на полях 24-го Петербургского международного экономического форума с министрами финансов и высшего образования временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халедом аль-Мабруком и Умраном аль-Кибом пути расширения торговли и экономического сотрудничества между двумя странами.

Богданов подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и объединения усилий для продвижения политического процесса, а также важность выполнения правительством Ливии принятой на Форуме политического диалога дорожной карты, ведущей к выборам.

#بوغدانوف: يلتقي المبروك والقيب ويشدد على ضرورة ضمان الأمن وتنفيذ الحكومة لخارطة الطريق وصولا للانتخابات #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/L1d93YTpNB — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) June 4, 2021

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнус аль-Манфи прибыл в Абу-Даби по официальному приглашению ОАЭ с трехдневным визитом, в ходе которого он обсудит с должностными лицами страны вопросы, представляющие общий интерес.

Спикер парламента Агила Салех подтвердил начало реализации механизма отбора претендентов на суверенные должности, согласованного по регионам.

«Палата представителей ожидает ответа от Верховного государственного совета после передачи последнему файлов, необходимых для назначения на должности управляющего Центрального банка Ливии, главы Аудиторского бюро и других суверенных постов», — заявил Салех.

صالح يُعلن البدء في تنفيذ آلية اختيار المناصب السياديّة https://t.co/S8IDiCjH3n#ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) June 4, 2021

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита провел переговоры со спикером ливийского парламента Агилой Салехом и главой Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Машри. Встречи прошли в рамках усилий, прилагаемых по указанию Его Величества короля Марокко Мухаммада VI.

وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، يجري، مباحثات مع كل من عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي. وتأتي هذه اللقاءات “في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية لصاحب الجلالة #الملك_محمد_السادس#ليبيا #المغرب pic.twitter.com/L7XcTY214e — Hespress هسبريس (@hespress) June 4, 2021

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) выразила озабоченность арестом Хасана аль-Фагала, главы подкомитета по выборам в Муниципальный совет прибрежного города Каср аль-Ахьяр.

«Содержание под стражей г-на Аль-Фагала с 19 мая является нарушением национальных законов Ливии и международных обязательств и представляет серьезную угрозу институциональной независимости комитета, ограничивая его мандат по управлению, организации и надзору за местными избирательными процессами в Ливии», — говорится в заявлении МНООПЛ.

3/1 تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال السيد حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار، وموظف لدى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. pic.twitter.com/iLaitmcPBJ — UNSMIL (@UNSMILibya) June 4, 2021

Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш проинформировал в письменной форме спикера Палаты представителей Агилу Салеха и председателя Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри о результатах заседания Форума политического диалога. Он подчеркнул, что вопрос о проведении референдума по конституции означает возможность срыва избирательного процесса, отметив, что организацию прямых президентских выборов на основе предложенной конституционной базы поддержали многие участники форума.

Экономика

Министр здравоохранения ПНЕ Али Мухаммад аль-Занати встретился с итальянским коллегой Роберто Сперанца во время своего визита в Рим, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между двумя странами и рассмотреть вопрос о погашении долга в обмен на лечение ливийских пациентов.

وزيري الصحة الليبي والايطالي يبحثان سبل معالجة ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية https://t.co/IaaAQpHmQa#ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) June 4, 2021

Министр туризма и традиционных ремесел Абдель Салам Эллахи и директор Немецкого фонда международного сотрудничества в Ливии Диа ад-Дин Бухадра договорились разработать совместный проект в области обучения традиционным отраслям, направленный на подготовку молодых людей к рынку труда.

وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام اللاهي ومدير المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا ضياء الدين بوهدرة، يتفقان على إعداد مشروع مشترك للتعاون في مجال التدريب الخاص بالصناعات التقليدية، يهدف إلى تهيئة الشباب لسوق العمل.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/xNf3sKZJs3 — حكومتنا (@Hakomitna) June 4, 2021

Общество

Ливийский Красный Полумесяц провел свое первое экстренное заседание в текущем году под названием «Корректировка курса» в присутствии представителей более 25 филиалов общества. В ходе встречи, инициатором которой выступил первый заместитель спикера парламента Фаузи ан-Нувайри, выбраны председатель совета директоров, а также президент и вице-президент организации.

Жители населенного пункта Зуэйтина организовали пикет, призвав нефтяные компании региона улучшить условия жизни, устроить на работу молодых людей и позаботиться о местной инфраструктуре.