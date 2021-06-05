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05 июня 15:47
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15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
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Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня

Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 4 июня 2021 года.

 

Похищение главы филиала Красного Полумесяца в Адждабии

Члены вооруженной группировки похитили активиста в городе Адждабия. Жертвой боевиков стал Мансур Аты — глава местного отделения Красного Полумесяца и председатель комиссии гражданского общества в городе. Он известен также тем, что являлся продюсером третьей части сериала «Берег свободы».

 

 

Адждабийский филиал ливийского Общества Красного Полумесяца осудил акт похищения Мансура Аты, призвав службы безопасности города расследовать данное происшествие и вернуть активиста его семье и родственникам живым и невредимым.

 

 

Пуля попала в блюдо с едой во время обеда семьи во дворе одного из жилых домов в Сирте. Пострадавших нет.

 

 

 

Политика

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил на полях 24-го Петербургского международного экономического форума с министрами финансов и высшего образования временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халедом аль-Мабруком и Умраном аль-Кибом пути расширения торговли и экономического сотрудничества между двумя странами.

Богданов подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и объединения усилий для продвижения политического процесса, а также важность выполнения правительством Ливии принятой на Форуме политического диалога дорожной карты, ведущей к выборам.

 

 

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнус аль-Манфи прибыл в Абу-Даби по официальному приглашению ОАЭ с трехдневным визитом, в ходе которого он обсудит с должностными лицами страны вопросы, представляющие общий интерес.

 

 

Спикер парламента Агила Салех подтвердил начало реализации механизма отбора претендентов на суверенные должности, согласованного по регионам.

«Палата представителей ожидает ответа от Верховного государственного совета после передачи последнему файлов, необходимых для назначения на должности управляющего Центрального банка Ливии, главы Аудиторского бюро и других суверенных постов», — заявил Салех.

 

 

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита провел переговоры со спикером ливийского парламента Агилой Салехом и главой Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Машри. Встречи прошли в рамках усилий, прилагаемых по указанию Его Величества короля Марокко Мухаммада VI.

 

 

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) выразила озабоченность арестом Хасана аль-Фагала, главы подкомитета по выборам в Муниципальный совет прибрежного города Каср аль-Ахьяр.

«Содержание под стражей г-на Аль-Фагала с 19 мая является нарушением национальных законов Ливии и международных обязательств и представляет серьезную угрозу институциональной независимости комитета, ограничивая его мандат по управлению, организации и надзору за местными избирательными процессами в Ливии», — говорится в заявлении МНООПЛ.

 

 

Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш проинформировал в письменной форме спикера Палаты представителей Агилу Салеха и председателя Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри о результатах заседания Форума политического диалога. Он подчеркнул, что вопрос о проведении референдума по конституции означает возможность срыва избирательного процесса, отметив, что организацию прямых президентских выборов на основе предложенной конституционной базы поддержали многие участники форума.

Экономика

Министр здравоохранения ПНЕ Али Мухаммад аль-Занати встретился с итальянским коллегой Роберто Сперанца во время своего визита в Рим, чтобы обсудить перспективы сотрудничества между двумя странами и рассмотреть вопрос о погашении долга в обмен на лечение ливийских пациентов.

 

 

Министр туризма и традиционных ремесел Абдель Салам Эллахи и директор Немецкого фонда международного сотрудничества в Ливии Диа ад-Дин Бухадра договорились разработать совместный проект в области обучения традиционным отраслям, направленный на подготовку молодых людей к рынку труда.

 

 

 

Общество

Ливийский Красный Полумесяц провел свое первое экстренное заседание в текущем году под названием «Корректировка курса» в присутствии представителей более 25 филиалов общества. В ходе встречи, инициатором которой выступил первый заместитель спикера парламента Фаузи ан-Нувайри, выбраны председатель совета директоров, а также президент и вице-президент организации.

Жители населенного пункта Зуэйтина организовали пикет, призвав нефтяные компании региона улучшить условия жизни, устроить на работу молодых людей и позаботиться о местной инфраструктуре.

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Все новости / Ливия / Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
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