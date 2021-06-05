Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии

Якутск, 5 июня. Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. На борьбу со стихией брошена авиация МЧС России.

Сотрудники службы уже сбросили на очаги возгорания более 50 тонн воды. Вертолет МЧС России направлен на природный пожар у села Ынахсыт.

У каждого населенного пункта, где зафиксированы природные пожары, организованы посты безопасности. В регионе идет наращивание сил и средств. Так, самолет-амфибия МЧС России Бе-200 вылетел из Хабаровска. Также на пожар планируется прибытие 170 сотрудников парашютно-десантной службы.

Природный пожар полыхал на площади около 70 гектаров рядом с якутским селом Тюбяй, сообщал ФАН.