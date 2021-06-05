Оглашена дата проведения Российского инвестиционного форума

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 17-18 февраля 2022 года. Об этом сообщил советник президента РФ, глава оргкомитета ПМЭФ-2021 Антон Кобяков.

В регионе планируют использовать опыт Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в организации подобного мероприятия, отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Российский инвестиционный форум проводится традиционно в первом квартале года в городе Сочи. В прошлом году, а также в начале 2021 года мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

В процессе ПМЭФ-2021 были заключены контракты на общую сумму свыше 3,8 трлн рублей. Такими данными поделились представители организационного комитета масштабного мероприятия.