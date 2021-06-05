Рогозин анонсировал визит нового главы NASA Нельсона в Россию

Санкт-Петербург, 5 июня. Новый глава NASA Билл Нельсон может в 2021 году посетить Россию. Такое заявление сделал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, встреча с Нельсоном может состояться на космодроме Байконур во время одного из запусков ракет. Руководитель NASA намерен провести переговоры с главой Роскосмоса.

Рогозин также отметил, что глава американского космического ведомства был приглашен в Россию вместе с семьей. Однако в данный момент ограничением для визита является пандемия коронавируса.

Ранее руководитель Роскосмоса заявил, что в РФ уже есть собственный «русский Илон Маск». По его мнению, он окажет положительное влияние на развитие российской космической отрасли.