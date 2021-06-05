Маммологические диагнозы в Махачкале ставит искусственный интеллект

Махачкала, 5 июня. В маммологическом центре в Дагестане внедрена система искусственного интеллекта. Она самостоятельно проводит исследование и ставит диагноз пациенту в течение 40 секунд.

По словам президента республиканской ассоциации маммологов-радиологов Фатимы Тамаевой, система искусственного интеллекта работает в медицинском центре с прошлого года. Она позволяет существенно ускорить процедуры, но на данном этапе диагнозы, выставляемые программой, все же проверяются специалистами.

«Мы внедрили искусственный интеллект в маммографию. У нас работает программа по обработке маммографических снимков. Если доктору необходимо хотя бы десять минут, чтобы просмотреть снимок и выставить диагноз, то искусственный интеллект делает это за 40 секунд. Мы, конечно, пока не можем стопроцентно довериться машине, но уже работаем в этом формате», — рассказала Тамаева в эфире ГТРК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что группа врачей из московских медицинских организаций проводит бесплатные приемы населения в отдаленных муниципалитетах Дагестана. За каждый такой прием они осматривают несколько сотен человек.