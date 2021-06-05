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05 июня 15:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
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Маммологические диагнозы в Махачкале ставит искусственный интеллект

Технологии
Маммологические диагнозы в Махачкале ставит искусственный интеллект
pixabay.com  /  geralt

Махачкала, 5 июня. В маммологическом центре в Дагестане внедрена система искусственного интеллекта. Она самостоятельно проводит исследование и ставит диагноз пациенту в течение 40 секунд.

По словам президента республиканской ассоциации маммологов-радиологов Фатимы Тамаевой, система искусственного интеллекта работает в медицинском центре с прошлого года. Она позволяет существенно ускорить процедуры, но на данном этапе диагнозы, выставляемые программой, все же проверяются специалистами.

«Мы внедрили искусственный интеллект в маммографию. У нас работает программа по обработке маммографических снимков. Если доктору необходимо хотя бы десять минут, чтобы просмотреть снимок и выставить диагноз, то искусственный интеллект делает это за 40 секунд. Мы, конечно, пока не можем стопроцентно довериться машине, но уже работаем в этом формате», — рассказала Тамаева в эфире ГТРК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что группа врачей из московских медицинских организаций проводит бесплатные приемы населения в отдаленных муниципалитетах Дагестана. За каждый такой прием они осматривают несколько сотен человек.

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Все новости / Технологии / Маммологические диагнозы в Махачкале ставит искусственный интеллект
россия дагестан искусственный интеллект маммология
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