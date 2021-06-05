В США птицы бросили 3000 яиц из-за упавшего дрона

Вашингтон, 5 июня. Беспилотник, незаконно пролетая над природным заповедником в Хантингтон-Бич, упал прямо на острове-гнездовье. Птицы приняли дрон за врага и поспешили покинуть территорию.

Тысячи яиц остались брошенными из-за упавшего недалеко от гнездовья дрона. Сейчас на свет начинают появляться птенцы, но за ними некому ухаживать. Это один из самых масштабных случаев выброса яиц в прибрежной зоне, сообщает сайт 360tv.ru.

В заповеднике запрещены беспилотники, большие скопления людей и собаки – все это очень пугает птиц. По словам сотрудников заповедника, в последнее время посетители стали вести себя безответственно

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