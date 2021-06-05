19FortyFive: Россия нашла выход из «военно-морской ямы», повысив мощь ВМФ РФ

Вашингтон, 5 июня. Российский военно-морской флот в скором времени станет еще мощнее за счет новых кораблей, считают американские журналисты.

Москва прикладывает огромные усилия к модернизации ВМФ РФ, отметил военный эксперт Питер Сучиу в статье для американского портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что в скором времени Объединенная судостроительная корпорация передаст войскам семь кораблей, пять из которых являются абсолютно новыми, а еще два прошли ремонт и модернизацию. Аналитик сослался на слова главы предприятия Алексея Рахманова, который уточнил, что в прошлом году Военно-морской флот России пополнился 11 кораблями.

ВМФ РФ в настоящий момент располагает 360 единицами различной морской техники, уточнил Сучиу, сославшись на информацию издания Business Insider, эксперты которого подчеркнули, что Россия заменила немалое количество больших кораблей советской эпохи менее габаритными образцами. Они напомнили, что после распада СССР Москва получила внушительный боевой флот, однако в 1990-е годы этот потенциал был в значительной степени утрачен.

Эксперты рассказали, как России удалось выбраться из «военно-морской ямы» и повысить мощь ВМФ РФ, найдя выход из этой ситуации. По их словам, Москва модернизирует ВМФ, концентрируясь на создании субмарин и небольших надводных кораблей. Российские морские силы в большей степени предназначены для защиты рубежей страны, однако они могут показать свою мощь и за границами РФ, объяснили аналитики.

«Это, в первую очередь, силы самообороны, хотя они сохраняют способность посылать войска за границу», — считают в BI.

Большое количество небольших кораблей с дальнобойным оружием является идеальным вариантом для России, уверен Сучиу. При малых габаритах они обладают высокой огневой мощью и меньшей стоимостью постройки в сравнении с массивными образцами, подчеркнул аналитик. Он добавил, что вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон» малые корабли имеют боевые возможности более габаритных собратьев, представляя собой морские аналоги российских сухопутных ракетных установок.

Ранее американские эксперты рассказали о самых мощных кораблях российского боевого флота. Возглавил этот список тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который в скором времени станет еще более грозной единицей после прохождения масштабной модернизации.