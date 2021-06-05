19FortyFive: Россия нашла выход из «военно-морской ямы», повысив мощь ВМФ РФ

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 15:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
Все новости
05 июня 15:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
Все новости

19FortyFive: Россия нашла выход из «военно-морской ямы», повысив мощь ВМФ РФ

Армия
19FortyFive: Россия нашла выход из «военно-морской ямы», повысив мощь ВМФ РФ
facebook.com  /  Минобороны РФ

Вашингтон, 5 июня. Российский военно-морской флот в скором времени станет еще мощнее за счет новых кораблей, считают американские журналисты.

Москва прикладывает огромные усилия к модернизации ВМФ РФ, отметил военный эксперт Питер Сучиу в статье для американского портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что в скором времени Объединенная судостроительная корпорация передаст войскам семь кораблей, пять из которых являются абсолютно новыми, а еще два прошли ремонт и модернизацию. Аналитик сослался на слова главы предприятия Алексея Рахманова, который уточнил, что в прошлом году Военно-морской флот России пополнился 11 кораблями.

ВМФ РФ в настоящий момент располагает 360 единицами различной морской техники, уточнил Сучиу, сославшись на информацию издания Business Insider, эксперты которого подчеркнули, что Россия заменила немалое количество больших кораблей советской эпохи менее габаритными образцами. Они напомнили, что после распада СССР Москва получила внушительный боевой флот, однако в 1990-е годы этот потенциал был в значительной степени утрачен.

Эксперты рассказали, как России удалось выбраться из «военно-морской ямы» и повысить мощь ВМФ РФ, найдя выход из этой ситуации. По их словам, Москва модернизирует ВМФ, концентрируясь на создании субмарин и небольших надводных кораблей. Российские морские силы в большей степени предназначены для защиты рубежей страны, однако они могут показать свою мощь и за границами РФ, объяснили аналитики.

«Это, в первую очередь, силы самообороны, хотя они сохраняют способность посылать войска за границу», — считают в BI.

Большое количество небольших кораблей с дальнобойным оружием является идеальным вариантом для России, уверен Сучиу. При малых габаритах они обладают высокой огневой мощью и меньшей стоимостью постройки в сравнении с массивными образцами, подчеркнул аналитик. Он добавил, что вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон» малые корабли имеют боевые возможности более габаритных собратьев, представляя собой морские аналоги российских сухопутных ракетных установок.

Ранее американские эксперты рассказали о самых мощных кораблях российского боевого флота. Возглавил этот список тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который в скором времени станет еще более грозной единицей после прохождения масштабной модернизации.

Вернуться назад

Все новости / Армия / 19FortyFive: Россия нашла выход из «военно-морской ямы», повысив мощь ВМФ РФ
россия вмф рф корабли сучиу 19FortyFive
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 102549 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 69825 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59277 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55661 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 54605 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru