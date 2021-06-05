Бэйл может завершить спортивную карьеру после Евро-2020

Мадрид, 5 июня. Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не исключил, что уйдет из спорта после чемпионата Европы по футболу.

Валлийский футболист Гарет Бэйл отреагировал на информацию о завершении карьеры после предстоящего континентального первенства. В разговоре с журналистами издания Goal он отметил, что примет окончательное решение по окончании турнира.

«Я не хочу говорить ничего, что может вызвать какие-либо проблемы. Я сосредоточен только на Евро-2020. Когда турнир закончится для нас, я сяду и решу, что я хочу делать», — заявил Бэйл.

Контракт полузащитника с мадридским «Реалом» действует до 2022 года. В прошлом сезоне Бэйл был арендован английскому «Тоттенхэм Хотспур». Он провел 19 матчей АПЛ, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее премьер-министры Португалии и Испании подписали декларацию о поддержке совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Европейские государства хотят провести планетарное первенство в 2030 году.