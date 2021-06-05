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05 июня 15:46
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новостей
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
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Бэйл может завершить спортивную карьеру после Евро-2020

Спорт
Бэйл может завершить спортивную карьеру после Евро-2020
instagram.com  /  @realmadrid

Мадрид, 5 июня. Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не исключил, что уйдет из спорта после чемпионата Европы по футболу.

Валлийский футболист Гарет Бэйл отреагировал на информацию о завершении карьеры после предстоящего континентального первенства. В разговоре с журналистами издания Goal он отметил, что примет окончательное решение по окончании турнира.

«Я не хочу говорить ничего, что может вызвать какие-либо проблемы. Я сосредоточен только на Евро-2020. Когда турнир закончится для нас, я сяду и решу, что я хочу делать», — заявил Бэйл.

Контракт полузащитника с мадридским «Реалом» действует до 2022 года. В прошлом сезоне Бэйл был арендован английскому «Тоттенхэм Хотспур». Он провел 19 матчей АПЛ, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее премьер-министры Португалии и Испании подписали декларацию о поддержке совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Европейские государства хотят провести планетарное первенство в 2030 году.

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Все новости / Спорт / Бэйл может завершить спортивную карьеру после Евро-2020
футбол спорт карьера завершение бэйл
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