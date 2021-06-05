Баранец предсказал самый страшный день в жизни Протасевича

Москва, 5 июня. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец присоединился к обсуждению сенсационного интервью Романа Протасевича, которое он дал белорусскому телеканалу.

Баранец отметил отличную выучку сооснователя Telegram-калала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Молодой блогер с небольшим жизненным опытом продемонстрировал высокий уровень знаний и острый ум, память на цифры и фамилии. Это навело военного обозревателя на мысль, что с Протасевичем работали спецслужбы. Какие именно — Украины или Белоруссии — точно неизвестно, отметил Баранец в эфире «Соловьев LIVE».

Журналист и специалист по альтернативной медицине Александр Сосновский высказал мнение, что оппозиционному блогеру не присудят слишком большой срок, Баранец подтвердил этот прогноз и отметил, что на свободе белорусскому оппозиционеру находиться опасней.

«При таком «сливе» как-то уже не хочется не то что к «стенке ставить», а как-то ему и «пятнашку» давать. Да, он, может быть, там посидит немножко, книжки почитает в белорусской тюрьме, а потом по УДО выпустят его. И это будет для него самый страшный день в жизни», — заявил Баранец.

Израильский политолог Яков Кедми высказал предположение, что блогер не раскрыл все карты в интервью ОНТ. Возможно, часть информации не вошла в видеоролик, а какие-то сведения Протасевич утаил от интервьюера.