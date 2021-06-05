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05 июня 15:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
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Путин предложил освободить часть заведений общепита от НДС

Экономика
Путин предложил освободить часть заведений общепита от НДС
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 июня. Предприятия общественного питания, выручка которых не превышает 2 млрд рублей, будут освобождены от НДС в рамках пилотного проекта, который предложил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что компании, работающие по упрощенному режиму налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по числу работников и объему выручки. По словам президента, это сдерживает рост бизнеса и вынуждает предпринимателей идти на разного рода ухищрения.

«Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект», — заявил Путин на полях ПМЭФ-2021.

Как объяснил президент, смысл проекта состоит в том, чтобы отработать механизм более плавного и комфортного перехода из одного налогового режима к другому. Участвующие в проекте организации будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка меньше 2 млрд рублей в год.

Московская область ранее была признана одним из самых интересных регионов для инвестирования. Подмосковье разделило седьмое место в рейтинге инвестпривлекательности с Новгородской областью и Краснодарским краем.

Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе ПМЭФ заявил, что в скором времени цифровые валюты заменят бумажные деньги. Опрошенные INFOX эксперты оценили преимущества и риски введения в России цифрового рубля.

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путин налоги ндс бизнес общепит
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