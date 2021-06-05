Путин предложил освободить часть заведений общепита от НДС

Санкт-Петербург, 5 июня. Предприятия общественного питания, выручка которых не превышает 2 млрд рублей, будут освобождены от НДС в рамках пилотного проекта, который предложил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что компании, работающие по упрощенному режиму налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по числу работников и объему выручки. По словам президента, это сдерживает рост бизнеса и вынуждает предпринимателей идти на разного рода ухищрения.

«Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект», — заявил Путин на полях ПМЭФ-2021.

Как объяснил президент, смысл проекта состоит в том, чтобы отработать механизм более плавного и комфортного перехода из одного налогового режима к другому. Участвующие в проекте организации будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка меньше 2 млрд рублей в год.

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