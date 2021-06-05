Мать Алексея Янина рассказала о жизни и реабилитации актера после инсульта

Москва, 5 июня. Потерявший деньги и славу актер Алексей Янин находится на лечении после инсульта. Его мать рассказала, как проходит реабилитация звезды. Усилия близких помогают восстанавливаться.

Звезда сериалов «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Опережая выстрел» перенес инсульт в 32 года. Страшная ошибка врачей приковала Янина к кровати, однако усердия родных помогают ему идти на поправку.

Пару лет назад у актера не было даже желания чем-либо заниматься. В прошлом году Янин почти не ел и выглядел исхудавшим, необходимое питание он получал с помощью гастростомии. Однако сейчас артист стал чувствовать себя лучше и уже может самостоятельно есть обед, сообщает Starhit.

Несмотря на это у Янина по-прежнему поражена левая сторона тела — рука и нога парализованы. Но даже тут отмечается прогресс. Речь актера тоже становится лучше.

«Мы друг друга понимаем. А если я не разберу что-то с первого раза, он настойчиво повторит. Теперь Алексей хочет, чтобы его услышали», — сказала мать артиста Ольга Андреева.

В таких тяжелых последствиях она винит врачей, вспоминая, что скорая приехала лишь в три часа ночи, когда сыну стало совсем плохо. В больнице Янину не провели своевременно операцию, в результате чего последствия стали роковыми.

Когда актера перевели в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, специалисты сообщили, что без хирургического вмешательства пациент не выживет. Оказалось, что в голове Янина лопнул сосуд и образовалась гематома. Сейчас для восстановления звезды требуется более полумиллиона рублей.

Ранее врач Александр Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей.