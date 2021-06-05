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05 июня 15:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
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Мать Алексея Янина рассказала о жизни и реабилитации актера после инсульта

Шоу-бизнес
Мать Алексея Янина рассказала о жизни и реабилитации актера после инсульта
Prt Scr  /  Кадр из сериала «Ветреная женщина»

Москва, 5 июня. Потерявший деньги и славу актер Алексей Янин находится на лечении после инсульта. Его мать рассказала, как проходит реабилитация звезды. Усилия близких помогают восстанавливаться.

Звезда сериалов «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Опережая выстрел» перенес инсульт в 32 года. Страшная ошибка врачей приковала Янина к кровати, однако усердия родных помогают ему идти на поправку.

Пару лет назад у актера не было даже желания чем-либо заниматься. В прошлом году Янин почти не ел и выглядел исхудавшим, необходимое питание он получал с помощью гастростомии. Однако сейчас артист стал чувствовать себя лучше и уже может самостоятельно есть обед, сообщает Starhit.

Несмотря на это у Янина по-прежнему поражена левая сторона тела — рука и нога парализованы. Но даже тут отмечается прогресс. Речь актера тоже становится лучше.

«Мы друг друга понимаем. А если я не разберу что-то с первого раза, он настойчиво повторит. Теперь Алексей хочет, чтобы его услышали», — сказала мать артиста Ольга Андреева.

В таких тяжелых последствиях она винит врачей, вспоминая, что скорая приехала лишь в три часа ночи, когда сыну стало совсем плохо. В больнице Янину не провели своевременно операцию, в результате чего последствия стали роковыми.

Когда актера перевели в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, специалисты сообщили, что без хирургического вмешательства пациент не выживет. Оказалось, что в голове Янина лопнул сосуд и образовалась гематома. Сейчас для восстановления звезды требуется более полумиллиона рублей.

Ранее врач Александр Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Алексея Янина рассказала о жизни и реабилитации актера после инсульта
реабилитация инсульт алексей янин
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