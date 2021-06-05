Путин посетил открытие памятника императору Александру III в Гатчине

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент России Владимир Путин приехал в Гатчину, где состоялось торжественное открытие монумента императору Александру III.

Глава государства в ходе церемонии анонсировал запуск новых просветительских проектов. Он отметил, что власти России планируют уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

«Скала! И человек-скала, и по делам своим. Супер! Очень красиво, поздравляю авторов», — сказал Владимир Путин, возлагая цветы к монументу.

По словам президента, эпоха Александра III является примером гармоничного сочетания масштабных промышленных и государственных преобразований. Император был верен национальным традициям, русской культуре, подытожил он.

Ранее Путин прокомментировал израильско-палестинский конфликт. Российский лидер считает, что ситуация должна разрешиться мирным путем с учетом интересов двух народов.