Берлин, 5 июня. Пользователи Сети увидели неадекватность в словах украинского посла, который заявил, что страна должна влиять на обсуждение «Северного потока — 2».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с требованием. Он заявил, что сторона Украины должна иметь возможность принять участие и влиять на ход переговоров США и Германии, которые касаются «Северного потока — 2».

Дипломат подчеркнул, что «СП-2» наносит Киеву «удар в самое сердце». От вопросов, связанных с ним, страдает не только экономика, но также политика и безопасность страны.

«В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта», — подчеркнул Мельник.

Слова дипломата стали обсуждать на странице сообщества «Факты ICTV». Пользователей Сети возмутили его заявления. По мнению комментаторов, Украина имеет мало отношения к «Северному потоку — 2» — это прежде всего проект двух стран.

«Где мы, а где Германия и США? Ничего он не попутал?», — поинтересовался один из пользователей.

Другой пользователь под ником Sneider 201 в шутку предложил депутату, чтобы он посоветовал украинцам разбираться не только с «СП-2», но и принять участие в американских выборах.

«Федеральное агентство новостей» сообщало, что схватка США с ЕС в вопросах, касающихся строительства второго трубопровода «Северный поток — 2», уже осталась далеко позади, об этом рассказал официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.