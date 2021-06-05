На ПМЭФ-2021 заключили контракты на сумму более 3,8 трлн рублей

Москва, 5 июня. Контракты на сумму более 3,8 трлн рублей были заключены в этом году на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Информацией поделились представители организационного комитета масштабного мероприятия. Также стало известно, что в форуме приняли участие 13 тысяч человек со всего мира. Об этом рассказал советник президента России.

Как стало известно ранее, парламентарии и аналитики на базе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ. Депутат Госдумы Александр Петров рассказал, о чем говорили эксперты.