В ЗВО начался этап одиночной подготовки военнослужащих в летнем периоде обучения

Санкт-Петербург, 5 июня. Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения.

В одиночной подготовке задействованы более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно информации, в рамках подготовительных мероприятий солдаты изучат общевоинские уставы ВС РФ, теоретические основы тактики, вооружение и военную технику. Помимо этого, военнослужащим предстоит выполнить нормативы по вождению боевых машин, огневой и строевой подготовке, а также радиационной, биологической и химической защите.

Известно, что этап одиночной подготовки будет проходить в течение двух месяцев. За это время военные проведут свыше 300 тактических и тактико-специальных занятий различной направленности.

Ранее на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов прошла проверка готовности пожарных команд к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение о внезапной проверке было принято командующим войсками ЗВО генерал-полковником Александром Журавлевым.

Российская армия должна быть компактной, но эффективной, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это особенно важно с учетом огромных территорий РФ, передает «Царьград».