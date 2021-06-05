«Большая семерка» планирует ввести глобальный налог на прибыль корпораций

Лондон, 5 июня. Министры финансов стран G7 выразили приверженность идее глобального минимального налога на прибыль корпораций. Они предлагают установить ставку в размере 15%.

Представители стран «Большой семерки» обсуждают в Лондоне вопросы налогообложения транснациональных цифровых корпораций и восстановление экономик после пандемии. Министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также намерены задействовать финансовые инструменты для борьбы с изменением климата.

Минфин США в мае 2021 года выдвинул на площадке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложение о введении глобального минимального налога на прибыль корпораций в размере 15%. В настоящее время в большинстве крупных стран эта ставка выше, однако в юрисдикциях с льготным налогообложением она или обнулена, или составляет не более 10%. По мнению аналитиков, инициатива США может ударить по офшорам и в первую очередь затронет IT-компании.

Более половины россиян ранее заявили, что готовы платить больше налогов, если государство направит эти деньги на поддержку малоимущих. Соответствующий опрос проводили специалисты ВЦИОМ.