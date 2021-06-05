Петербургский международный экономический форум 2021 года стал первым крупным мероприятием постпандемийной эпохи. Впервые за полтора года на площадке форума собрались политики, экономисты, ученые, представители бизнеса. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал ФАН о достигнутых на форуме соглашениях и подвел итоги ПМЭФ-2021.

Министр назвал три принципиально важных момента, связанных с проведением Петербургского международного экономического форума.

«Во-первых, это первый постпандемийный форум — первое крупнейшее мероприятие после ограничений, в которых мы все жили последние полтора года. Радость живого общения чувствовалась все эти дни. Второй момент — красной линией проходила проблематика климатической повестки: потепление, декарбонизация экономики», — рассказал собеседник ФАН.

Фальков отметил, что в рамках форума широко обсуждалась тема изменения климата, на ПМЭФ удалось провести обстоятельные переговоры с бизнесом на самых разных площадках. Особый акцент был сделан на роли науки и образования в решении этого цивилизационного вызова.

«Третий важный момент — результатом экономического форума лично для нас, Министерства образования и науки, является тема молодежного предпринимательства. Об этом напрямую сказал президент Российской Федерации в своем выступлении на пленарном заседании», — подчеркнул Фальков.

Министр заявил, что в рамках ПМЭФ прошла встреча с молодыми предпринимателями, которые создают стартапы. Они рассказали, с какими проблемами сталкиваются, что им удается.

«Мы обсудили проблематику креативных индустрий и посмотрели, какие новые программы можно запустить. Министерство такую программу по развитию университетской платформы технологического предпринимательства разработало и планирует запустить в ближайшее время с участием большинства университетов наше огромной страны», — анонсировал глава ведомства.

По словам Фалькова, министерству науки и образования удалось заключить новые соглашения со стратегическими партнерами. В частности, для целей просветительства, более активного участия учреждений и научных организаций ведомство заключило соглашения с министерством культуры, Политехническим музеем и НИЦ Курчатовский институт. Для развития научных исследований были достигнуты договоренности с ФМБА России. Для поддержки научных институтов сельскохозяйственного профиля, в частности для обеспечения их современной сельхозтехникой, ведомство заключило соглашение с Русагролизиногом. Уникальная программа позволит учреждениям министерства приобретать технику.

Ранее ФАН сообщил, что на площадке Петербургского международного экономического форума 2021 года были заключены контракты на сумму более 3,8 трлн рублей. Также стало известно, что в форуме приняли участие 13 тысяч человек со всего мира.