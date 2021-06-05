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05 июня 15:45
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новостей
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
15:06
Общество
Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки
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Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки

Общество
Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки
facebook.com  /  Валерий Фальков

Петербургский международный экономический форум 2021 года стал первым крупным мероприятием постпандемийной эпохи. Впервые за полтора года на площадке форума собрались политики, экономисты, ученые, представители бизнеса. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал ФАН о достигнутых на форуме соглашениях и подвел итоги ПМЭФ-2021.

Министр назвал три принципиально важных момента, связанных с проведением Петербургского международного экономического форума.

«Во-первых, это первый постпандемийный форум — первое крупнейшее мероприятие после ограничений, в которых мы все жили последние полтора года. Радость живого общения чувствовалась все эти дни. Второй момент — красной линией проходила проблематика климатической повестки: потепление, декарбонизация экономики», — рассказал собеседник ФАН.

Фальков отметил, что в рамках форума широко обсуждалась тема изменения климата, на ПМЭФ удалось провести обстоятельные переговоры с бизнесом на самых разных площадках. Особый акцент был сделан на роли науки и образования в решении этого цивилизационного вызова.

«Третий важный момент — результатом экономического форума лично для нас, Министерства образования и науки, является тема молодежного предпринимательства. Об этом напрямую сказал президент Российской Федерации в своем выступлении на пленарном заседании», — подчеркнул Фальков.

Министр заявил, что в рамках ПМЭФ прошла встреча с молодыми предпринимателями, которые создают стартапы. Они рассказали, с какими проблемами сталкиваются, что им удается.

«Мы обсудили проблематику креативных индустрий и посмотрели, какие новые программы можно запустить. Министерство такую программу по развитию университетской платформы технологического предпринимательства разработало и планирует запустить в ближайшее время с участием большинства университетов наше огромной страны», — анонсировал глава ведомства.

По словам Фалькова, министерству науки и образования удалось заключить новые соглашения со стратегическими партнерами. В частности, для целей просветительства, более активного участия учреждений и научных организаций ведомство заключило соглашения с министерством культуры, Политехническим музеем и НИЦ Курчатовский институт. Для развития научных исследований были достигнуты договоренности с ФМБА России. Для поддержки научных институтов сельскохозяйственного профиля, в частности для обеспечения их современной сельхозтехникой, ведомство заключило соглашение с Русагролизиногом. Уникальная программа позволит учреждениям министерства приобретать технику.

Ранее ФАН сообщил, что на площадке Петербургского международного экономического форума 2021 года были заключены контракты на сумму более 3,8 трлн рублей. Также стало известно, что в форуме приняли участие 13 тысяч человек со всего мира. 

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Все новости / Общество / Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки
наука образование фальков пмэф-2021
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