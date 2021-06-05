Критика фастфудов со стороны Онищенко нашла поддержку у российского диетолога Мухиной

Москва, 5 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал предложение перестроить меню ресторанов фастфуда в соответствии с традициями россиян.

Более 60% продукции швейцарской компании Nestle не соответствует международным критериям здорового питания, следует из публикации газеты Financial Times. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал урегулировать доступ к таким товарам на российском рынке. К тому же следует обратить внимание на продукцию компании Coca-Cola и Mars, убежден он.

«[Что касается] Nestle — не просто взять и запретить, а вызвать их и предложить: или вы меняете свою политику, или мы вас просто уберем с нашего рынка. Тем более, что это продукция не первой необходимости», — заявил политик, пишет «Слово и дело».

Следует разобраться и с сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s, «практически разрушившей многовековую культуру питания россиян». Например, в других странах эта сеть адаптирует кухню под кулинарные традиции населения. Диетолог Марият Мухина поддержала инициативу Геннадия Онищенко. Сети фастфуда следует обязать готовить супы и каши. К тому же многие компании делают шаги навстречу здоровому питанию.

«Они уже ввели салат, который по крайне мере можно есть, ввели наггетсы, с которых можно снять панировку, стрипсы – готовые кусочки курицы, креветки. В принципе, если их немного модифицировать, то можно даже здорово покушать», — отметила Мухина.

McDonald’s действительно старается учитывать особенности кухни той или иной страны. Например, в Индии в меню нет котлет из мяса. В Европе в McDonald’s подают термостатные йогурты и цельнозерные лепешки. В России гамбургеры можно было бы готовить, используя, например, ржаную муку для замешивания теста на лепешки. Сеть McDonald’sпредставлена почти во всех регионах РФ. Недавно ее ресторан открылся на Дальнем Востоке.