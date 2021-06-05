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05 июня 15:45
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новостей
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
15:06
Общество
Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки
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Критика фастфудов со стороны Онищенко нашла поддержку у российского диетолога Мухиной

Общество
Критика фастфудов со стороны Онищенко нашла поддержку у российского диетолога Мухиной
pixabay.com

Москва, 5 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал предложение перестроить меню ресторанов фастфуда в соответствии с традициями россиян.

Более 60% продукции швейцарской компании Nestle не соответствует международным критериям здорового питания, следует из публикации газеты Financial Times. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал урегулировать доступ к таким товарам на российском рынке. К тому же следует обратить внимание на продукцию компании Coca-Cola и Mars, убежден он.

«[Что касается] Nestle — не просто взять и запретить, а вызвать их и предложить: или вы меняете свою политику, или мы вас просто уберем с нашего рынка. Тем более, что это продукция не первой необходимости», — заявил политик, пишет «Слово и дело».

Следует разобраться и с сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s, «практически разрушившей многовековую культуру питания россиян». Например, в других странах эта сеть адаптирует кухню под кулинарные традиции населения. Диетолог Марият Мухина поддержала инициативу Геннадия Онищенко. Сети фастфуда следует обязать готовить супы и каши. К тому же многие компании делают шаги навстречу здоровому питанию.

«Они уже ввели салат, который по крайне мере можно есть, ввели наггетсы, с которых можно снять панировку, стрипсы – готовые кусочки курицы, креветки. В принципе, если их немного модифицировать, то можно даже здорово покушать», — отметила Мухина.

McDonald’s действительно старается учитывать особенности кухни той или иной страны. Например, в Индии в меню нет котлет из мяса. В Европе в McDonald’s подают термостатные йогурты и цельнозерные лепешки. В России гамбургеры можно было бы готовить, используя, например, ржаную муку для замешивания теста на лепешки. Сеть McDonald’sпредставлена почти во всех регионах РФ. Недавно ее ресторан открылся на Дальнем Востоке.

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Все новости / Общество / Критика фастфудов со стороны Онищенко нашла поддержку у российского диетолога Мухиной
онищенко питание мухина
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