Советник президента России назвал число участников ПМЭФ-2021

Москва, 5 июня. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году принял 13 тысяч участников из 140 стран мира.

Информацией поделился советник президента России.

В прошлом году форум пришлось отменить из-за распространения коронавируса нового типа. Если говорить о 2019-м, то для участия в ПМЭФ прибыли более 17 тысяч участников из 143 стран.

Как стало известно ранее, популярный российский автоблогер Константин Заруцкий поделился впечатлениями о масштабном мероприятии. По его словам, на ПМЭФ-2021 была атмосфера дружелюбности и конструктив.