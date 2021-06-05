Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»

Красноярск, 5 июня. Медведица из красноярского зоопарка станцевала с платком. Танец она репетировала всю зиму.

Белая медведица Урсула в красноярском зоопарке «Роев ручей» устроила пляски под известную композицию. Пушистая артистка держала в пасти оренбургский пуховый платок, и махала им перед зрителями. Потом, вероятно, утомившись, она улеглась на спину и решила им укрыться.

В пресс-службе зоосада отметили, что медведица заранее готовилась к открытию летнего сезона и репетировала номер всю зиму. Ролик с забавным танцем появился в Сети. Его оценили тысячи пользователей. Многие отметили музыкальный слух и артистичность медведицы.