Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»

Санкт-Петербург, 5 июня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что в России уже есть «свой Илон Маск».

По его словам, в будущем «русский Илон Маск» окажет положительное влияние на развитие российской космической отрасли.

«Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится», — сказал Рогозин.

Кроме того, глава Роскосмоса подчеркнул, что в настоящее время человечество технически не готово к полетам на Марс и его колонизации.