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05 июня 15:45
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новостей
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
15:06
Общество
Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки
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Художники распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Дмитрия Рогачева в Москве

ФАН-ТВ
Художники распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Дмитрия Рогачева в Москве

Художник Сергей Андрияка и ученики его школы распишут новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом они договорились с основателем Центра Александром Румянцевым 4 июня во время визита в медучреждение.

«Мы с Сергеем Николаевичем и его сотрудниками договорились о том, что мы в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ для нового корпуса. Вместе мы сделаем новый шаг в достижении красоты и развития», — рассказал Румянцев.

По его словам, проектом займутся студенты последних курсов.  Художникам предоставят возможность самим выбрать технику исполнения: витраж, мозаика, керамика или настенная роспись.

Александр Румянцев выразил слова благодарности художнику. По его словам, рисование помогает пациентам наладить моторику во время реабилитации, развить воображение, раскрыть свой потенциал. 

«Дети долгое время находятся на лечении в клинике. Творчество дарит им вдохновение и радость детства. Ребята с удовольствием взялись за кисти и краски под руководством художника. Это впечатление они точно никогда не забудут», – сообщил он.

 Действительный член Российской академии художеств, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка дал детям рекомендации по их эскизам и открыл им секреты своего искусства. 

Кроме того, в Центре развернулся вернисаж с акварельными работами учеников Андрияки и преподавателей его школы. Выставка продлится до 11 июня.

Центр имени Дмитрия Рогачева — крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. С 1 июня 2011 года здесь оказывают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь детям всех субъектов Российской Федерации в возрасте от 7 дней до 18 лет. Клинике удалось прийти к лучшим в мире результатам по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра рак побеждают 90% пациентов.

По словам онколога-гематолога Румянцева, корпус ядерной медицины Центра будет сдан 1 июня 2022 года. Уже ведутся отделочные работы. В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее, а также сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наработки Центра в Российской Федерации.

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Все новости / ФАН-ТВ / Художники распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Дмитрия Рогачева в Москве
дети москва медицина творчество
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