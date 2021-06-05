Художники распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Дмитрия Рогачева в Москве

Художник Сергей Андрияка и ученики его школы распишут новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом они договорились с основателем Центра Александром Румянцевым 4 июня во время визита в медучреждение.

«Мы с Сергеем Николаевичем и его сотрудниками договорились о том, что мы в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ для нового корпуса. Вместе мы сделаем новый шаг в достижении красоты и развития», — рассказал Румянцев.

По его словам, проектом займутся студенты последних курсов. Художникам предоставят возможность самим выбрать технику исполнения: витраж, мозаика, керамика или настенная роспись.

Александр Румянцев выразил слова благодарности художнику. По его словам, рисование помогает пациентам наладить моторику во время реабилитации, развить воображение, раскрыть свой потенциал.

«Дети долгое время находятся на лечении в клинике. Творчество дарит им вдохновение и радость детства. Ребята с удовольствием взялись за кисти и краски под руководством художника. Это впечатление они точно никогда не забудут», – сообщил он.

Действительный член Российской академии художеств, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка дал детям рекомендации по их эскизам и открыл им секреты своего искусства.

Кроме того, в Центре развернулся вернисаж с акварельными работами учеников Андрияки и преподавателей его школы. Выставка продлится до 11 июня.

Центр имени Дмитрия Рогачева — крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. С 1 июня 2011 года здесь оказывают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь детям всех субъектов Российской Федерации в возрасте от 7 дней до 18 лет. Клинике удалось прийти к лучшим в мире результатам по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра рак побеждают 90% пациентов.

По словам онколога-гематолога Румянцева, корпус ядерной медицины Центра будет сдан 1 июня 2022 года. Уже ведутся отделочные работы. В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее, а также сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наработки Центра в Российской Федерации.