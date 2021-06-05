Ирина Волынец оценила смягчение Роспотребнадзором требований к работе детских лагерей

В 2021 году специалисты Роспотребнадзора сняли запрет на детский отдых в лагерях за пределами своего региона проживания. В отличие от прежнего требования заполнять лагеря не более чем на 50%, ведомство разрешило увеличить наполняемость до 75%. Эпидситуация позволила специалистам принять такое решение, однако оздоровительным учреждениям придется следовать ряду рекомендаций по нераспространению COVID-19.

Председатель центрального совета Национального родительского комитета, член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец поддержала решение Роспотребнадзора и напомнила, что в 2020 году подобные меры безопасности себя полностью оправдали.

«Мы все заинтересованы в безопасности наших детей, в сохранении их жизни и здоровья. Проверки лагерей, конечно, должны быть. Не хотелось бы, чтобы деятельность наших лагерей была полностью парализована, однако санитарные меры и их соблюдение остаются наиважнейшими. Сейчас по внутреннему регламенту некоторых регионов лагеря не могут быть загружены на 100%, в прошлом году кампания летнего отдыха детей была реализована на очень незначительный процент, это было связано с ограничениями из-за коронавируса», — рассказала Волынец.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Собеседница ФАН подчеркнула, что такие меры безопасности, как термометрия детей, проверка здоровья сотрудников лагеря, использование тестов на коронавирус, помогут приблизить режим работы лагерей к доковидному, а также позволят не допустить распространения COVID-19 в местах детского отдыха.

«Эти меры возымели исключительно положительное воздействие, например, в Республике Татарстан, где в детских лагерях коронавирусом не заболел в прошлом сезоне ни один ребенок. Это результат грамотной политики всех профильных служб и ведомств, контролирующих деятельность лагерей. Система давно установлена, и если она не будет нарушаться, то таких правил будет вполне достаточно. Конечно, в связи с пандемией расширение мер безопасности тоже оправдано. При этом хотелось бы, чтобы работа лагерей максимально не нарушалась», — добавила Ирина Волынец.

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