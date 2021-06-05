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05 июня 15:44
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новостей
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
15:13
Шоу-бизнес
Разведенная Ида Галич пришла на премию Муз-ТВ в прозрачной блузке без лифчика
15:12
Шоу-бизнес
Собчак и Тимати «зарыли топор войны» на премии Муз-ТВ
15:12
Ливия
Похищение активиста в Адждабии и визит Аль-Манфи в ОАЭ — что произошло в Ливии 4 июня
15:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии с поездом на Кубани
15:06
Общество
Фальков назвал три главных итога ПМЭФ-2021 для Минобрнауки
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Ирина Волынец оценила смягчение Роспотребнадзором требований к работе детских лагерей

Общество
Ирина Волынец оценила смягчение Роспотребнадзором требований к работе детских лагерей
youtube.com  /  Prt Scr / БИЗНЕС Online

В 2021 году специалисты Роспотребнадзора сняли запрет на детский отдых в лагерях за пределами своего региона проживания. В отличие от прежнего требования заполнять лагеря не более чем на 50%, ведомство разрешило увеличить наполняемость до 75%. Эпидситуация позволила специалистам принять такое решение, однако оздоровительным учреждениям придется следовать ряду рекомендаций по нераспространению COVID-19.

Председатель центрального совета Национального родительского комитета, член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец поддержала решение Роспотребнадзора и напомнила, что в 2020 году подобные меры безопасности себя полностью оправдали.

«Мы все заинтересованы в безопасности наших детей, в сохранении их жизни и здоровья. Проверки лагерей, конечно, должны быть. Не хотелось бы, чтобы деятельность наших лагерей была полностью парализована, однако санитарные меры и их соблюдение остаются наиважнейшими. Сейчас по внутреннему регламенту некоторых регионов лагеря не могут быть загружены на 100%, в прошлом году кампания летнего отдыха детей была реализована на очень незначительный процент, это было связано с ограничениями из-за коронавируса», — рассказала Волынец.

Ирина Волынец оценила смягчение Роспотребнадзором требований к работе детских лагерей
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Собеседница ФАН подчеркнула, что такие меры безопасности, как термометрия детей, проверка здоровья сотрудников лагеря, использование тестов на коронавирус, помогут приблизить режим работы лагерей к доковидному, а также позволят не допустить распространения COVID-19 в местах детского отдыха.

«Эти меры возымели исключительно положительное воздействие, например, в Республике Татарстан, где в детских лагерях коронавирусом не заболел в прошлом сезоне ни один ребенок. Это результат грамотной политики всех профильных служб и ведомств, контролирующих деятельность лагерей. Система давно установлена, и если она не будет нарушаться, то таких правил будет вполне достаточно. Конечно, в связи с пандемией расширение мер безопасности тоже оправдано. При этом хотелось бы, чтобы работа лагерей максимально не нарушалась», — добавила Ирина Волынец.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали главные правила при покупке детской обуви. По словам специалистов, очень важно подобрать правильный размер, поэтому нельзя покупать обувь без примерки.

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Все новости / Общество / Ирина Волынец оценила смягчение Роспотребнадзором требований к работе детских лагерей
роспотребнадзор ирина волынец детские лагеря
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