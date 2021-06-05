Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию

Минск, 5 июня. Политический аналитик Артем Шрайбман оперативно покинул территорию Белоруссии после заявления задержанного блогера Романа Протасевича на телевидении.

Задержанный журналист сообщил, что аналитик состоял в чате Love Hata, который занимался координацией белорусских протестов.

Сам Шрайбман в Telegram-канале написал, что утром 3 июня вышел выпуск проекта «Редакция», после которого он заявил об отказе уезжать из республики, а уже вечером ему пришлось это сделать в спешке.

Белорусский политик Юрий Воскресенский ранее оценил интервью с Протасевичем. По его словам, задержанный блогер говорил правду.