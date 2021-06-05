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14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
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Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области

Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
65.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Сахалинской области

Екатеринбург, 5 июня. Спасатели ищут девятилетнего ребенка, пропавшего в тайге в 60 км от Североуральска. В операции участвуют 60 человек и вертолет Ми-8.

Инцидент произошел на туристическом маршруте в Североуральском городском округе. Туристская группа в количестве 15 человек совершала подъем на Уральский хребет в районе турбазы «Крив», перед этим они не стали регистрироваться в МЧС.

Девятилетний ребенок отпросился спуститься самостоятельно. Однако, когда группа подошла к стоянке, его не оказалось на месте. Поисками мальчика сразу же занялись сотрудники МЧС России и полиции, а также волонтеры, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время для облета территории готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда.

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мчс ребенок свердловская область поиски тайга
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