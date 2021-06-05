Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области

Екатеринбург, 5 июня. Спасатели ищут девятилетнего ребенка, пропавшего в тайге в 60 км от Североуральска. В операции участвуют 60 человек и вертолет Ми-8.

Инцидент произошел на туристическом маршруте в Североуральском городском округе. Туристская группа в количестве 15 человек совершала подъем на Уральский хребет в районе турбазы «Крив», перед этим они не стали регистрироваться в МЧС.

Девятилетний ребенок отпросился спуститься самостоятельно. Однако, когда группа подошла к стоянке, его не оказалось на месте. Поисками мальчика сразу же занялись сотрудники МЧС России и полиции, а также волонтеры, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время для облета территории готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда.