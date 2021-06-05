Ростовского депутата могут лишить ученой степени за плагиат

Ростов-на-Дону, 5 июня. Депутат ростовской городской думы Лидия Новосельцева оказалась втянута в скандал с угрозой лишения ученой степени. Несколько дней назад региональные СМИ рассказали об обвинениях депутата в плагиате при защите работы на тему «Обеспечение экологической безопасности и экономически устойчивого развития городской агломерации».

По мнению некоторых пользователей Сети, работа депутата состоит на 80 процентов из заимствований, а если изучить ее подробнее, то можно увидеть банальную смену года и места на титульном листе.

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Жалобы были направлены в Уральский государственный экономический университет, который собрал в начале июня текущего года диссертационный совет и рекомендовал лишить ростовского депутата ученой степени.

Сама Лидия Новосельцева, ставшая депутатом по Ворошиловскому одномандатному округу Ростова в 2020 году, уверяет, что окончательное решение по лишению ученой степени еще не принято. Несколько лет назад комиссия перепроверила ее работу и не нашла никаких оснований для сомнений в подлинности работы. Тем не менее 8 июня пройдет Высшая аттестационная комиссия министерства образования и науки, которая должна будет в этой истории поставить точку.

Ранее ФАН рассказывал, как в Краснодаре городского судью лишили статуса. По мнению коллег он нарушал нормы процессуального права в ходе рассмотрения гражданских дел. Комиссия пришла к выводу, что деятельность районного судьи сформировала в обществе негативное отношение к органам судебной власти.