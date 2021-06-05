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17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
16:43
Экономика
Компания Kia представила обновленный Cerato GT за 2,7 млн рублей
Все новости

Ростовского депутата могут лишить ученой степени за плагиат

  /   Обновлено: 05 июня 2021 16:43
Общество
Ростовского депутата могут лишить ученой степени за плагиат
Pr Scr facebook.com  /  lida.bars

Ростов-на-Дону, 5 июня. Депутат ростовской городской думы Лидия Новосельцева оказалась втянута в скандал с угрозой лишения ученой степени. Несколько дней назад региональные СМИ рассказали об обвинениях депутата в плагиате при защите работы на тему «Обеспечение экологической безопасности и экономически устойчивого развития городской агломерации». 

По мнению некоторых пользователей Сети, работа депутата состоит на 80 процентов из заимствований, а если изучить ее подробнее, то можно увидеть банальную смену года и места на титульном листе.

Ростовского депутата могут лишить ученой степени за плагиат
Pr Scr science.usue.ru  / 

Жалобы были направлены в Уральский государственный экономический университет, который собрал в начале июня текущего года диссертационный совет и рекомендовал лишить ростовского депутата ученой степени. 

Сама Лидия Новосельцева, ставшая депутатом по Ворошиловскому одномандатному округу Ростова в 2020 году, уверяет, что окончательное решение по лишению ученой степени еще не принято. Несколько лет назад комиссия перепроверила ее работу и не нашла никаких оснований для сомнений в подлинности работы. Тем не менее 8 июня пройдет Высшая аттестационная комиссия министерства образования и науки, которая должна будет в этой истории поставить точку. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Краснодаре городского судью лишили статуса. По мнению коллег он нарушал нормы процессуального права в ходе рассмотрения гражданских дел. Комиссия пришла к выводу, что деятельность районного судьи сформировала в обществе негативное отношение к органам судебной власти.

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Все новости / Общество / Ростовского депутата могут лишить ученой степени за плагиат
ростов-на-дону плагиат депутат
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