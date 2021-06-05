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Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
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13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным

Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 5 июня. Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев объяснил, почему президент США Джо Байден инициировал проведение российско-американской встречи на высшем уровне.

Президент РФ Владимир Путин в апреле провел телефонный разговор с главой американского государства. Во время беседы Байден предложил рассмотреть возможность организации очной встречи на территории третьей страны. По мнению Золотарева, инициатива лидера США вряд ли является формальным шагом.

«Скорее, это связано с грузом внутренних проблем Соединенных Штатов, теми геополитическими задачами, которые стоят перед Соединенными Штатами», — отметил политолог.

Глава «Третьего сектора» также выразил мнение, что Россия могла бы помочь США по нескольким направлениям. В качестве примера он привел Афганистан — американцы заинтересованы в том, чтобы контролируемо уйти из этой страны.

Кремль 25 мая подтвердил, что встреча Путина и Байдена состоится. Переговоры лидеров двух стран пройдут на территории Женевы 16 июня.

Путин ранее сообщил руководителям мировых информационных агентств, что не ожидает прорывов после встречи с Байденом. По словам российского лидера, Москва и Вашингтон имеют общие интересы.

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Все новости / Политика / Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
путин сша байден золотарев
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