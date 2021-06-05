Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным

Киев, 5 июня. Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев объяснил, почему президент США Джо Байден инициировал проведение российско-американской встречи на высшем уровне.

Президент РФ Владимир Путин в апреле провел телефонный разговор с главой американского государства. Во время беседы Байден предложил рассмотреть возможность организации очной встречи на территории третьей страны. По мнению Золотарева, инициатива лидера США вряд ли является формальным шагом.

«Скорее, это связано с грузом внутренних проблем Соединенных Штатов, теми геополитическими задачами, которые стоят перед Соединенными Штатами», — отметил политолог.

Глава «Третьего сектора» также выразил мнение, что Россия могла бы помочь США по нескольким направлениям. В качестве примера он привел Афганистан — американцы заинтересованы в том, чтобы контролируемо уйти из этой страны.

Кремль 25 мая подтвердил, что встреча Путина и Байдена состоится. Переговоры лидеров двух стран пройдут на территории Женевы 16 июня.

Путин ранее сообщил руководителям мировых информационных агентств, что не ожидает прорывов после встречи с Байденом. По словам российского лидера, Москва и Вашингтон имеют общие интересы.