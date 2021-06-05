Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности

Минск, 5 июня. Певец и автор песен Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) вспомнил, как у него появилась дочь. Музыкант стал отцом в 16 лет.

Исполнитель хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» объяснил, почему у него так рано появился ребенок. По словам певца, в юном возрасте он безответственно подходил ко многим вопросам.

«Это была неопытность вместе с первой любовью и неизведанным желанием попробовать что-то новое», — признался Белорусских в интервью на YouTube-канале Юрия Дудя.

При этом музыкант совсем не жалеет о рождении дочери. С матерью девочки 22 летний певец расстался два года назад. Когда исполнитель был в отъезде, с девушкой произошел несчастный случай, и за ней ухаживал друг, с которым она впоследствии начала встречаться.

В апреле Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. В январе поступали новости, что певца задержали с запрещенными веществами в Минске, однако он опровергал подобные сообщения. О дочери исполнитель публично рассказал после суда, отметив, что ей уже пять лет. По словам музыканта, его отцовство тщательно скрывалось, так как ему нужно было придерживаться образа парня с разбитым сердцем.