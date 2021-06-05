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Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
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Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Литве придется искать замену белорусским грузам

Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Клайпеда, 5 июня. Введение санкций против Белоруссии приведет к тому, что Литве придется искать замену грузам из соседней страны, а порт Клайпеды может лишиться более 30% транзита.

Власти Литвы пытаются найти замену для транзитных белорусских грузов, которые уходят из страны. Генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас признает, что сегодня предприятие оказалось в ситуации неопределенности из-за политических и экономических обстоятельств.

В прошлом году Республика Беларусь переправила через Клайпеду примерно 15,6 млн тонн товаров, а это более 30% от всего транзита, идущего через Литву. В первую очередь это были нефтепродукты и различные виды удобрений. Теперь, после введения санкций в отношении Минска, Вильнюс фактически сам перекрыл себе грузопоток.

Белоруссия в данной ситуации практически ничего не теряет. Еще в прошлом году власти РБ договорились с РФ о переводе части транзита в российские порты. Первые поставки грузов через Усть-Лугу начали осуществлять уже весной 2021 года. Глава Клайпедского порта Альгис Латакас признает, что у России действительно есть все необходимые мощности для того, чтобы осуществлять переправку грузов из Республики Беларусь. Он отмечает, что Москва давно хотела перевести белорусский транзит в свои порты, и санкции со стороны Прибалтики в отношении Минска фактически сыграли на руку Москве.

Несмотря на все это, Литва все еще рассчитывает диверсифицировать грузопотоки и найти замену транзиту из Белоруссии. Однако руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сомневается, что Вильнюс сможет это сделать. По мнению эксперта, литовские власти просто борются против рынка вместо того, чтобы укреплять экономические связи с соседними государствами.

Ранее бизнесмен Игорь Удовицкий заявил, что санкции Литвы против Белоруссии серьезно повлияют на деятельность порта Клайпеды. Он уверен, что прибалтийский порт потеряет также украинский и калининградский транзит.

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Все новости / Экономика / Литве придется искать замену белорусским грузам
белоруссия транзит литва клайпеда
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