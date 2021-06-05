Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 14:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
Все новости
05 июня 14:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
13:37
Происшествия
Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом
Все новости

Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 5 июня. Певица Ольга Бузова решила эпатировать публику и появилась на церемонии Муз-ТВ в ярком и едва прикрывающим тело наряде.

Фанаты российской певицы Ольги Бузовой возмутились откровенным нарядом, в котором артистка пришла на премию Муз-ТВ. На ней было яркое блестящее платье, которое некоторые поклонники сравнили с фантиком от конфеты. Ведущая премии Ксения Собчак назвала наряд артистки «попугайским».

Однако лишь эпатажным платьем девушка не ограничилась. Из своего появления на мероприятии она решила разыграть настоящий спектакль.

Бузова рассказала, что образ для премии всегда отражает ее душевное состояние и сейчас она чувствует себя как «феникс», который возродился из пепла. Текущий год артистка назвала «годом возрождения и свободы» и отметила, что на нее с самого начала выпало множество испытаний. Но, по словам Бузовой, она воспряла духом и сейчас «парит над негативом», который направлен в ее адрес.

Однако некоторые поклонники творчества артистки не восхитились ни нарядом, ни ее пламенной речью и заявили, что все происходящее напомнило им «цирковой показ».

ФАН также сообщал, что экс-ведущая «Дома-2» откровенно призналась, что она не «редактирует» при помощи программы фотошоп свою фигуру, но иногда применяет его, чтобы скрыть какие-то недостатки на лице.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
бузова шоу-бизнес фанаты
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 98566 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 69069 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 58681 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55517 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 53766 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru