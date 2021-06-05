Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Певица Ольга Бузова решила эпатировать публику и появилась на церемонии Муз-ТВ в ярком и едва прикрывающим тело наряде.

Фанаты российской певицы Ольги Бузовой возмутились откровенным нарядом, в котором артистка пришла на премию Муз-ТВ. На ней было яркое блестящее платье, которое некоторые поклонники сравнили с фантиком от конфеты. Ведущая премии Ксения Собчак назвала наряд артистки «попугайским».

Однако лишь эпатажным платьем девушка не ограничилась. Из своего появления на мероприятии она решила разыграть настоящий спектакль.

Бузова рассказала, что образ для премии всегда отражает ее душевное состояние и сейчас она чувствует себя как «феникс», который возродился из пепла. Текущий год артистка назвала «годом возрождения и свободы» и отметила, что на нее с самого начала выпало множество испытаний. Но, по словам Бузовой, она воспряла духом и сейчас «парит над негативом», который направлен в ее адрес.

Однако некоторые поклонники творчества артистки не восхитились ни нарядом, ни ее пламенной речью и заявили, что все происходящее напомнило им «цирковой показ».

ФАН также сообщал, что экс-ведущая «Дома-2» откровенно призналась, что она не «редактирует» при помощи программы фотошоп свою фигуру, но иногда применяет его, чтобы скрыть какие-то недостатки на лице.