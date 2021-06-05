Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака

Киев, 5 июня. Украинская певица Настя Каменских дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, как складываются ее отношения с бывшей супругой рэпера Потапа и его сыном Андреем.

Первой женой Алексея Потапенко, известного под творческим псевдонимом Потап, стала продюсер Ирина Горовая. В 2008 году у пары родился сын Андрей, но когда мальчику исполнилось шесть лет супруги развелись. Тогда ходили слухи, что рэпера из семьи увела его коллега, певица Настя Каменских, которая сейчас является его законной женой.

Несмотря на все скандалы, Потапу удалось сохранить с бывшей женой хорошие отношения. Артист часто проводит время с сыном и забирает его к себе на выходные. По признанию Каменских, встреч с Ириной Горовой она избегает, а вот с пасынком она легко нашла общий язык. Она с теплотой в интервью рассказала об Андрее. Она отметила, что мальчик растет очень талантливым и, возможно, пойдет по стопам именитого отца.

«Круто, когда Андрей приезжает к нам с ночевкой. Леша уделяет ему очень много внимания, это очень важно. Классно, что Алексей для сына — хороший пример для подражания», — рассказала Каменских в интервью для YouTube-шоу DOROTYE.

Звезда призналась, что уже давно задумалась о собственных детях. Каменских даже начала читать книги о материнстве. По словам артистки, чтобы выстроить доверительные отношение с ребенком, необходимо выслушивать и хвалить свое чадо.

В интервью Каменских опровергла, что они с Потапом тайно встречались на протяжении долгих лет. Она утверждает, что во время работы в дуэте у них были очень напряженные отношения. Артисты так не нравились друг другу, что даже думали о роспуске коллектива.