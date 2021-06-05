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05 июня 14:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака

Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 5 июня. Украинская певица Настя Каменских дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, как складываются ее отношения с бывшей супругой рэпера Потапа и его сыном Андреем.

Первой женой Алексея Потапенко, известного под творческим псевдонимом Потап, стала продюсер Ирина Горовая. В 2008 году у пары родился сын Андрей, но когда мальчику исполнилось шесть лет супруги развелись. Тогда ходили слухи, что рэпера из семьи увела его коллега, певица Настя Каменских, которая сейчас является его законной женой.

Несмотря на все скандалы, Потапу удалось сохранить с бывшей женой хорошие отношения. Артист часто проводит время с сыном и забирает его к себе на выходные. По признанию Каменских, встреч с Ириной Горовой она избегает, а вот с пасынком она легко нашла общий язык. Она с теплотой в интервью рассказала об Андрее. Она отметила, что мальчик растет очень талантливым и, возможно, пойдет по стопам именитого отца.

«Круто, когда Андрей приезжает к нам с ночевкой. Леша уделяет ему очень много внимания, это очень важно. Классно, что Алексей для сына — хороший пример для подражания», — рассказала Каменских в интервью для YouTube-шоу DOROTYE.

Звезда призналась, что уже давно задумалась о собственных детях. Каменских даже начала читать книги о материнстве. По словам артистки, чтобы выстроить доверительные отношение с ребенком, необходимо выслушивать и хвалить свое чадо.

В интервью Каменских опровергла, что они с Потапом тайно встречались на протяжении долгих лет. Она утверждает, что во время работы в дуэте у них были очень напряженные отношения. Артисты так не нравились друг другу, что даже думали о роспуске коллектива.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
потап семья отношения каменских
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